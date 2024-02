Weimar. Frank Roßner (SPD), Präsident des Landesverwaltungsamtes, über das schwierige Jahr 2023, in dem Thüringen mehr als einmal negative Schlagzeilen in der Migrationspolitik gemacht hat.

Im Landesverwaltungsamt laufen die Fäden für die Erstaufnahme von Flüchtlingen in Thüringen zusammen. 2023 stand die von Frank Roßner (SPD) geleitete Behörde immer wieder im Fokus, weil die Einrichtung in Suhl häufig überfüllt war. Im Interview schaut er zurück und auf das, was für Thüringen 2024 im Bereich der Flüchtlingsaufnahme zu erwarten ist.

Im vergangenen August haben Sie konstatiert, dass es ein Verteilproblem gibt, wenn es um die Aufnahme von Geflüchteten aus Landeseinrichtungen in den Landkreisen und kreisfreien Städten geht. Wie stellt sich die Situation derzeit dar?

Im Grunde unverändert. 2023 haben wir in Thüringen 15.000 Flüchtlinge aufgenommen, etwa die Hälfte davon aus der Ukraine. Am Jahresende waren davon etwa 14.000 auf die Kommunen verteilt. Das ist eine starke Leistung, die da auf kommunaler Ebene erbracht wurde. Aber die Landeseinrichtungen sind immer noch voll.

Heißt?

Frank Roßner (SPD) ist Präsident des Landesverwaltungsamtes. © Fabian Klaus | Fabian Klaus

Wir müssen betrachten, dass das System in Thüringen auf eine Jahresankunftszahl von 2500 bis 3000 Flüchtlinge ausgelegt ist. Das Fünffache kam 2023 an.

Warum gab es darauf keine Vorbereitungen?

Die gab es. Wir haben Stressszenarien durchgespielt. Wir gingen davon aus, dass nochmal eine große Welle auf uns zukommt, die etwa sechs Wochen anhalten könnte. Sie hielt deutlich länger an.

Das führte dazu, dass seit Mitte des vergangenen Jahres in Suhl ständig die brandschutzrechtliche Grenze von 1400 Personen gerissen wurde. Vor etwa acht Wochen hat das Innenministerium, dem Ihre Behörde nachgeordnet ist, die Zuständigkeit für die Erstaufnahme vom Migrationsministerium übernommen. Ungefähr seit dieser Zeit wird die Grenze in Suhl nicht mehr gerissen. Wie erklären Sie das?

Die Kommunikation ist deutlich besser geworden, seit das Innenministerium, das gleichzeitig Kommunalministerium ist, die Zuständigkeit hat. Beide Seiten wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können. Dadurch verhindern wir Reibungsverluste, die es vorher gegeben hat.

Wie viele Flüchtlinge werden Ihrer Einschätzung nach 2024 nach Thüringen kommen?

Wir rechnen wieder mit etwa 15.000 Personen. Es spricht einiges dafür, dass es weniger werden. Aber der Krieg in der Ukraine birgt ein Risiko, das wir momentan nicht genau abschätzen können. Da könnte wieder eine größere Welle auf uns zu kommen.

Wie stellt sich die Situation aktuell dar?

Das Ankunftsgeschehen ist im Vergleich zum Januar 2023 deutlich geringer, insbesondere die Zahl der ukrainischen Geflüchteten. Das kann sich verändern, wenn sich die Kampfhandlungen wieder verändern. Die Zahl der regulären Asylankünfte bewegt sich etwa 20 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Also positive Aussichten?

Ja, aber alle Experten warnen davor, diese Zahlen einfach auf das Jahr hochzurechnen. Dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten.

Deshalb müssten Sie besser vorbereitet sein als 2023, als es in Suhl 1400 Plätze gab und 700 weitere in einer Lagerhalle in Hermsdorf, die eigentlich nie dauerhaft belegt werden sollte. Hinzu kommt eine geringe Aufnahmekapazität in Eisenberg. Sieht so die Vorbereitung aus?

Die 15.000 Menschen kommen ja nicht alle in Landeseinrichtungen an. Die Ukrainer kommen beispielsweise zur Hälfte direkt in den Kommunen an, das geht auch so weiter. Im Asylbereich müssen wir pro Tag mit etwa 25 Geflüchteten rechnen. Das wäre für Suhl kein Problem. Bis zu 50 Personen pro Tag sind gut zu handhaben.

Die Argumentation ist bekannt. Nur: Das hat schon 2023 nicht funktioniert.

Wir hatten lange Zeit diese Situation mit etwa 800 Personen in der Einrichtung. Dadurch, dass die Einrichtung vollgelaufen ist, wovor wir lange gewarnt haben, hat sich die Situation verschärft.

Ab wann haben Sie gewarnt?

Schon im Februar 2023.

Wie war die Reaktion im Migrationsministerium, das da noch zuständig war?

Man kümmere sich drum. Am Ende des Tages ist dort nicht mal mehr jemand ans Telefon gegangen.

Beschreiben sie die Arbeits- oder die Chefebene?

Der Kontakt zur Chefebene war nicht so, wie wir das vom Migrationsminister a.D. Dirk Adams und auch seinen Vorgängern kannten.

Was hätte ein früheres Eingreifen verhindert?

Wir dürfen die Systeme nicht volllaufen lassen, weil es das Verteilen schwieriger macht.

Aber sie hatten auch im Februar 2023 keine weiteren Plätze.

Das hat uns geärgert. Mit Hermsdorf werden zwar 700 Plätze für die Erstaufnahme ausgewiesen. Das ist aber eine Scheinkapazität. Denn hier kann man nicht dauerhaft Menschen unterbringen.

Was aber geschieht.

Wir haben auf Anweisung aus dem Migrationsministerium gehandelt und die Halle belegt. Aus unserem Haus wurde von Beginn an gewarnt, dass es eine toxische Mischung darstellt, wenn man dort 700 allein reisende Männer unterbringt.

Eine andere Entscheidung, als Hermsdorf zu nutzen, konnte doch gar nicht getroffen werden. Es gab schlicht keine weiteren Plätze für die Erstaufnahme.

Wir standen vor zwei Problemen: Die Bemühungen um andere Standorte sind nicht so zielgerichtet gelaufen, wie wir das eigentlich aus dem Migrationsministerium kennen. Wir waren beispielsweise im Landesverwaltungsamt nicht angebunden bei der Suche nach einem weiteren Objekt für einen Standort.

Solche Objekte sind nicht einfach zu finden.

Ich mache daraus keinen Vorwurf. Die Situation ist schwierig. Wenn man heute irgendwo hingeht und erklärt, man wolle Flüchtlinge unterbringen, dann ist das schwieriger als noch 2015. Und zudem können wir in Thüringen keine fehlende Verteilung kompensieren, dann müssten wir 15.000 Plätze vorhalten. Das funktioniert nicht. Deshalb hätte es eine bessere Kommunikation mit den Landkreisen und kreisfreien Städten gebraucht, auf die wir als Land auf Gedeih und Verderb angewiesen sind, damit es funktioniert.

Wir reden über eine Zeit, in der die Migrationsministerin die Fachaufsicht hatte. Haben Sie der Ministerin das Leben schwer gemacht, in dem sie sich über Anweisungen hinweggesetzt haben?

Es gab zwei schwierige Situationen: Einmal lief Suhl voll, wir mussten schließen. Das hatte sich 14 Tage vorher angedeutet und wir haben das kommuniziert. Dann wurde es ernst und wir mussten wissen, wie wir reagieren sollen, wenn die Einrichtung voll ist. Das passierte dann an einem Freitagnachmittag. Die Ministerin war über Tage nicht erreichbar. Ich habe das dann mit dem Innenminister und dem Ministerpräsidenten besprochen.

Und weiter?

Irgendwann haben wir dann mit der Ministerin sprechen können und vorgeschlagen – Suhl war schon geschlossen – Zelte aufzustellen. Erst stimmte sie zu, dann sagte sie, dass sie die Zelte doch nicht wollte. Wenn die Leute vor der Tür stehen, dann haben wir zwei Möglichkeiten: Entweder, wir lassen sie vor der Tür stehen, oder wir geben ihnen ein Dach über dem Kopf. Man muss von uns verlangen, dass wir alle Möglichkeiten ausnutzen, um die prekäre Situation der Leute, die vor unserer Tür stehen, zu verbessern.

Gab es eine Weisung, keine Zelte aufzustellen?

Die gab es nie. Wenn wir der Ministerin hätten das Leben absichtlich schwer machen wollen, dann hätten wir ganz anders agiert. Wir waren immer loyal, weil es uns um die Sache geht.

Genug Vergangenheitsbewältigung. In Gera sollte im Januar die ehemalige Frauenklinik des Wismut-Krankenhauses als Erstaufnahme bezogen werden. Der Januar ist rum.

In den nächsten Tagen wird der Bezug erfolgen. Gerade laufen letzte handwerkliche Arbeiten. Ich denke, in zwei Wochen kann die Einrichtung bezogen werden.

Wie lange rettet das die angespannte Lage?

Wir haben schon im April 2022 darauf gedrungen, Gera wie im Jahr 2015 herzurichten. Es war politisch nicht gewollt, hier wieder eine Einrichtung mit 1000 Plätzen vorzuhalten. Wir konnten leider auch nicht durchsetzen, das Gera in einen Standby-Modus versetzt wird. Jetzt haben wir in Gera 180 bis 200 Plätze verfügbar. Wir brauchen noch zwei bis drei weitere Einrichtungen mit jeweils 800 Plätzen.