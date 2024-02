Erfurt. Gesetz soll medizinische Versorgung auf dem Land sichern. Studienwirksamkeit ab dem Wintersemester steht aber auf der Kippe

Kommt die Landarztquote in Thüringen zum Wintersemester 2024/25 oder nicht? Trotz Versprechen von Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) vom vergangenen Sommer gibt es dazu noch immer keine endgültige Entscheidung. Die Opposition sieht darin ein Versagen von Ressortchefin und Landesregierung. Dabei sollte es endlich schnell gehen. Im Juli 2023 brachte das Kabinett den Entwurf des Thüringer Gesetzes über die Unterstützung der hausärztlichen Versorgung in Gebieten mit besonderem Bedarf, kurz Hausärztesicherstellungsgesetz, auf den Weg. Laut Paragraf 1 können Bewerber per Vorabquote bevorzugt zum Medizinstudium zugelassen werden, wenn sie sich verpflichten, nach der Ausbildung mindestens zehn Jahre in einem besonderen Bedarfsgebiet zu praktizieren. Davon erhofft man sich Niederlassungen auch in Regionen, in denen Ärzte heute kaum noch oder gar nicht mehr zu finden sind.

Forderungen aus dem Landtag stoßen beim Ministerium auf Unverständnis

Ankündigt war, dass die Quote, die es ursprünglich laut einem Landtagsbeschluss von 2020 längst geben sollte, nunmehr ab Herbst 2024 wirksam wird. Doch das scheint inzwischen fraglich. Grund ist ein Streit zwischen Landtagsverwaltung und Regierung um eine sogenannte Verträglichkeitsprüfung nach EU-Recht. Dabei geht es um die Bewertung der Eingriffe unter anderem in das Verfahren der Absolventenauswahl und in die Berufsfreiheit. Der wissenschaftliche Dienst des Landtages fordert dazu Nachbesserungen vom Gesundheitsministerium, was dort auf Unverständnis stößt. Auf Nachfrage erklärte Ministeriumssprecherin Anne Windheim, dass es im Rahmen der Rechtsförmlichkeitsprüfung bereits eine Verhältnismäßigkeitsprüfung durch das Ministerium gegeben habe, was man dem Landtag sowohl mündlich als auch schriftlich dargelegt habe. „Diese Auffassung des Landtages wird von unserem Haus nicht geteilt. Auch in Rahmen der Ressortabstimmung wurde diese Auffassung nicht vertreten. Um in der Sache weiter zu kommen, vollzieht unser Haus aktuell eine umfassende, den Anforderungen an eine EU-Verhältnismäßigkeitsprüfung genügende Prüfung einschließlich Dokumentation. Diese befindet sich aktuell in der Endabstimmung“, so Windheim.

Umsetzung der Landarztquote zeitlich nahezu unmöglich

So lange bleibt das Gesetz wohl weiter in der Schublade beziehungsweise im Gesundheitsausschuss des Landtages. Thema war es dort seit Herbst in mehreren nicht öffentlichen Sitzungen. Derweil tickt die Uhr. Selbst wenn es absehbar zu einer Lösung käme, dürfte ein geregeltes Auswahlverfahren zeitlich kaum noch umsetzbar sein. In Bundesländern mit Quote laufen die Bewerbungen für das Wintersemester bereits, in Sachsen enden die Fristen im Februar, in Nordrhein-Westfalen und Bayern im März. Laut Robert-Martin Montag, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP, hätten sich Gesundheitsministerium wie auch das ebenfalls beteiligte Wissenschaftsministerium mit dem formalen Fauxpas jedenfalls keinen Gefallen getan. Montags Antwort auf die Frage nach der Umsetzbarkeit der Quote noch in diesem Jahr: „Ich würde sagen, dass dies nahezu unmöglich ist.“ Beim Gesundheitsministerium hebt man diesbezüglich abwehrend die Hände. „Das Gesetz ist im Landtag eingebracht. Auf das weitere Verfahren im parlamentarischen Raum hat die Landesregierung keinen Einfluss“, so Ministeriumsprecherin Windheim.

Landesärztekammer mahnt zu rechtzeitigen Lösungen

Mit Sorge reagiert man bei der Landesärztekammer. „Eine weitere Verzögerung bei der Landarztquote wäre sehr bedauerlich. Im Sinne der medizinischen Versorgung sollten sich alle Beteiligten ernsthaft um rechtzeitige Lösungen bemühen“, sagte Sprecherin Ulrike Schramm-Häder. Bei der Krankenkasse Barmer betont Landeschefin Birgit Dziuk ihre Unterstützung für die Quote. „Es ist wichtig, dass ein rascher Start des Hausärztegesetzes ermöglicht wird und Studierende mit Interesse an Thüringen für die Versorgung der Bürger in den nächsten Jahren gewonnen werden“, so Dziuk. Allerdings fordert auch sie Korrekturen. „Eine Erhöhung der Vorabquote von 6 auf den Maximalwert von 10 Prozent sollte verbindlich festgelegt werden“, sagte sie. Das erhofft sich auch die Kassenärztliche Vereinigung, die zudem die Erweiterung der Quotenregelung auf die ambulante fachärztliche Versorgung fordert. „Uns ist nicht bekannt, dass sich die Umsetzung des Hausärztesicherstellungsgesetzes verzögert. Eine Quotierung nach dem Hausärztesicherstellungsgesetz kann freilich aber erst dann umgesetzt werden, wenn das Gesetz den Landtag passiert hat und in Kraft getreten ist“, sagte KV-Sprecher Matthias Streit.

Opposition kritisiert Landesregierung und Gesundheitsministerin

Bei der oppositionellen CDU im Thüringer Landtag macht deren Gesundheitsexperte Christoph Zippel die rot-rot-grüne Landesregerung und Gesundheitsministerin für die Hängepartie verantwortlich. „Dass andere Länder in der Lage sind, ein rechtssicheres Gesetz für eine Landarztquote zu schreiben, die Ramelow-Regierung aber nicht, ist symptomatisch für die Halbherzigkeit und Dilettanz, die Ministerin Werner in dieser Wahlperiode in der Gesundheitspolitik an den Tag legte. Alle wichtigen Initiativen kamen über CDU und FDP ins Parlament, aber erst passiert nichts, dann wird verschleppt und am Ende ist es schlecht umgesetzt“, sagte Zippel. Während Wartezeiten steigen und Ärzte sowie Zahnärzte fehlen würden, versäume es die Landesregierung, an der wichtigsten Stellschraube der Fachkräftebindung zu drehen. „Die Minderheitsregierung verspielt die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitswesens im Freistaat“, so der CDU-Politiker.