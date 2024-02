Erfurt. Dank unserer Leserinnen und Leser können wir gemeinsam mit der Diakonie Mitteldeutschland über 20 soziale Projekte in ganz Thüringen umsetzen. Auch das Erfurter Luftwaffenmusikkorps und der Veranstalter der Reinhold-Messner-Tour unterstützen unsere Spendenaktion.

Ein Hebelifter für einen beinamputierten Mann in Erfurt, ein Wasserspielplatz für behinderte Menschen in Gefell, modere Kühlgeräte für die Tafel in Jena, eine Küche für die Kinder-Oase in Jena, Hilfe für die Kindertrauergruppe in Greiz, eine neue Heizung für eine kinderreiche Familie in Nordhausen – viele Wünsche erreichten unsere Spendenaktion „Thüringen hilft“ in der Adventszeit. Denn seit über 10 Jahren unterstützen wir gemeinsam mit der Diakonie Mitteldeutschland Thüringer in Not.

67.073 Euro haben unsere Leserinnen und Leser in den vergangenen Wochen für die Aktion gespendet, damit können alle Wünsche erfüllt werden. In Weimar etwa freut sich Angela Parsche über einen neuen Fernseher – krankheitsbedingt ist sie ans Bett gefesselt. „Nun können wir auch ihre privaten Fotos und Videos abspielen, die viele schöne Erinnerungen wecken“, freut sich Einrichtungsleiter Thomas Börner aus dem Friedrich-Zimmer-Haus. Ebenfalls in Weimar konnte mit Hilfe von „Thüringen hilft“ das Ausgabesystem der Tafel verbessert werden – „es ist jetzt sowohl für unsere Gäste als auch für unsere Mitarbeiter einfacher geworden“, so Tafel-Chef Marco Modrow. In Erfurt konnte die Bahnhofsmission unterstützt werden, im Raum Jena eine kinderreiche Familie bei anstehenden Klassenfahrten.

Große Summe trotz vieler Unsicherheiten

Insgesamt sind im vergangenen Jahr 108.189 Euro auf dem Spendenkonto eingegangen. Für Christoph Stolte, den Vorstandsvorsitzenden der Diakonie Mitteldeutschland, ist diese große Summe, die trotz der aktuellen Unsicherheiten zusammengekommen ist, ein starkes Zeichen: „Das ist großartig. Ich bin für die Spendenbereitschaft der Leserinnen und Leser sehr dankbar. Denn was bei den Menschen ankommt ist nicht allein das Geld. Es ist auch das wichtige Gefühl, mit den eigenen Sorgen nicht allein zu bleiben.“

Das zeigt auch ein Projekt in Bad Blankenburg: An der Fürstin-Anna-Luisen-Schule für behinderte Kinder und Jugendliche soll eine Ruhe-Insel für Arijan, einen Schüler mit starkem Autismus, eingerichtet werden. In dem Artikel darüber kam auch Arijans Hobby zur Sprache: Autobahnen. Ein Leser aus dem Raum Gotha ließ ihm daraufhin eine große Straßenkarte von Deutschland zukommen. „Kaum war die Tafel ausgepackt, war Arijan nicht davon wegzukriegen“, freut sich Direktorin Antje Wennrich-Wydra über die Überraschung.

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt kommt im Frühjahr für „Thüringen hilft" nach Mühlhausen, Schleiz und Bleicherode.

Musikalische Überraschungen hat das Luftwaffenmusikkorps Erfurt im neuen Frühjahrsprogramm versteckt – mit Konzerten in Mühlhausen, Schleiz und Bleicherode unterstützt das große Blasorchester unsere Spendenaktion. „Die Gäste dürfen sich auf zünftige Märsche, Thüringer Melodien, Polka und Walzer sowie auf Kult-Hits aus den 1980er-Jahren freuen“, verrät Dirigent Oberstleutnant Tobias Wunderle. Für den Herbst sind bereits Konzerte in Arnstadt, Bad Langensalza und Erfurt geplant.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner kommt für spannende Vorträge nach Thüringen – der Veranstalter spendet von jedem verkauften Ticket einen Euro für „Thüringen hilft".

Auch die Veranstalter der Reinhold-Messner-Tour durch Thüringen unterstützt unsere Spendenaktion: „Von jedem verkauften Ticket spenden wir einen Euro an Thüringen hilft“, versprechen Frank und Katrin Stange von der Agentur FSHplus aus Erfurt. Im November wird die Bergsteiger-Legende Reinhold Messner in Erfurt, Jena, Ilmenau und Isenburg mit spektakulären Bildern und Geschichten von Abenteuern und Rekorden erzählen.

Auch von diesen Spenden wird „Thüringen hilft“ viele Wünsche erfüllen können. Wer helfen möchte:

