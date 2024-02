Erfurt. Thüringen hat wieder ein größeres Finanzpolster. Laut Finanzministerin wird die Rücklage zum Jahresende bei 750 Millionen Euro liegen. Die Opposition übt Kritik.

Das Finanzpolster Thüringens ist wieder gewachsen. Laut Finanzministerin Heike Taubert (SPD) wurden im vergangenen Haushaltsjahr verplante Rücklagengelder in Höhe von „etwas mehr als 300 Millionen Euro“ nicht benötigt. Über die genauen Zahlen will sie in der kommenden Woche das Kabinett informieren.