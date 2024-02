Erfurt. Drohungen gegen politisch Aktive haben seit der Protestwelle gegen Rechts zugenommen

Erfurt. Wenn er morgen die große Fresse riskiere, werde man ihn und seine Familie ausrotten: Diese E-Mail erreichte einen Meininger Kommunalpolitiker am Vortag einer Demonstration, und das ist kein Einzelfall. Drohungen gegen politisch Aktive haben seit der landesweiten Protestwelle gegen Rechts spürbar zugenommen, konstatiert Joscha Lell von der Thüringer Beratungsstelle für Betroffene von Hass im Netz „Elly“. Es gebe zum Beispiel Fälle, in denen Fotos von Akteuren aus privaten Netzwerken geraubt und in rechten Kanälen verbreitet werden, versehen mit Beleidigungen und Hetze.

Seit „Elly“ im Juni 2023 an den Start ging, haben die Beraterinnen 77 Fälle begleitet, auch rassistische Hetze und Beleidigungen queerer Menschen seien keine Seltenheit. Nicht jeder kann das wegstecken oder will es hinnehmen. Demütigende E-Mails oder Hassbotschaften über Facebook oder Instagram können gravierende Folgen für die Betroffenen haben, von Rückzug, Angst, bis hin zu Scham. Entsprechend individuell ist die Unterstützung. Sie reicht von praktischer Beratung, wie man in den sozialen Netzwerken seine Privatsphäre besser schützt, der Prüfung einer Melderegistersperre, bis hin zur Begleitung zur Polizei, wenn sich Betroffene zu einer Anzeige entschließen. Bei justiziablen Drohungen wie der gegen den Meininger Lokalpolitiker würde man dazu raten.

In den Beratungen ginge es immer auch um die Frage, was der Betroffene braucht, um vor der Hetze im Netz nicht zu kapitulieren. „Lauter Hass - leiser Rückzug“: Der Titel der am Dienstag vorgestellten deutschlandweiten Studie treffe das Problem genau, sagt Joscha Lell. Soziale Netzwerke sind wichtige Räume, in denen gesellschaftliche Diskussionen und Meinungsbildung stattfinden. Es wäre fatal, wenn man sie den Hetzern überlässt.

