Suhl. Zum Faschingsausklang bekamen Bundes- und Landesregierung ihr Fett weg. Die Landtagsparteien wetteiferten um die beste Büttenrede. Am Ende gab es eine eindeutige Siegerin.

Knapp vier Stunden währte der Angriff auf die Lachmuskeln am traditionellen Politischen Ascherdienstag in Suhl. Denn auf der Südseite des Thüringer Waldes treten alljährlich die Landtagsparteien einen Tag früher als bundesweit üblich und gemeinsam zur Gaudi-Party gegeneinander an. Erneut den Rasselbock für die beste Büttenrede gewonnen hat Anja Müller von der Linke-Fraktion im Landtag. Abgestimmt hatten das Saalpublikum und all diejenigen, die im Live-Stream die Auftritte der Parteien verfolgt hatten. Die weitere Rangfolge blieb geheim.