Weil sie sich um den Freistaat in außergewöhnlicher Weise verdient gemacht haben, ehrt Ministerpräsident Bodo Ramelow ein Ehepaar aus Mechterstädt im Kreis Gotha und zwei Bürger aus anderen Bundesländern.

Die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung, Annette Rommel, wird am Dienstag mit dem Thüringer Verdienstorden ausgezeichnet. Die Allgemeinmedizinerin aus Mechterstädt (Kreis Gotha) setzt sich seit Jahren vehement für eine flächendeckende ambulante medizinische Versorgung ein. Ebenso geehrt wird ihr Ehemann Karl Friedrich Rommel, der die Kassenzahnäztliche Vereinigung in Thüringen 1990 mitbegründet hat und von 2011 bis 2023 als Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung unermüdlich im ehrenamtlichen Einsatz war.

Norbert Frei aus München erhält für seine Verdienste um die Geschichtskultur Thüringens den Verdienstorden. Als Vorsitzender des wissenschaftlichen Kuratoriums der Stiftung der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora habe der Historiker bis heute wirksame Entscheidungen und Entwicklungen der Stiftung mitbegleitet. Die wichtigsten Projekte waren die Neugestaltung der Gedenkstätte Mittelbau-Dora 2000-2005, die internationale Wanderausstellung zum Unternehmen Topf & Söhne, aus der die Dauerausstellung im Erinnerungsort in Erfurt hervorgegangen ist sowie die Wanderausstellung zur NS-Zwangsarbeit, die nun als neue Dauerausstellung in Weimar eingerichtet wird.

Ebenfalls geehrt wird Stephan Perthes aus Darmstadt. Er erhält den Orden für seine Verdienste für den Erhalt der Sammlung Perthes. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass im Jahr 2004 die Sammlungen des Verlages Justus Perthes, seine Bibliothek, sowie die Verlagsarchive Gotha und Darmstadt an die Forschungsbibliothek Gotha zur Erforschung übergeben wurden. „Seine Arbeit hat nicht nur den Erhalt eines bedeutenden kulturellen Erbes gesichert, sondern auch die Bedeutung der Kartographie und des geografischen Wissens in unserer Gemeinschaft gestärkt“, sagt Ministerpräsident Bodo Ramelow, der die Verdienstorden am Dienstag in Erfurt überreicht.

nb