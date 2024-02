Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in der verdächtigen Lagerhalle in Leimbach bei Bad Salzungen dauern weiter an

Was am Montagnachmittag als Gefahrguteinsatz im südlichen Wartburgkreis begonnen hatte, ist inzwischen ein Fall für die Kriminalpolizei. Seit Tagen sind Experten des Bundeskriminalamtes (BKA), der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) sowie der Kripo Suhl in einer Lagerhalle bei Leimbach in der Nähe von Bad Salzungen damit beschäftigt, tonnenweise Chemikalien sowie Spuren zu sichern.