Ilmenau/Apolda. Wenige Stunden vor Beginn der Landesvertreterversammlung hat sich der Thüringer CDU-Vorstand auf einen Listenvorschlag geeinigt. Ein Abgeordneter taucht darauf nicht auf.

Der CDU-Landesvorstand drängt den ehemaligen Thüringer Parteichef Mike Mohring weiter in Richtung seines politischen Aus. Mit einer Gegenstimme einigte sich das Gremium am Freitagabend knapp zwölf Stunden vor Beginn der Landesvertreterversammlung auf einen Listenvorschlag für die Landtagswahl. Darüber sollen ab Samstagmorgen in Ilmenau insgesamt 88 Delegierte abstimmen.