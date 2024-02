Ilmenau. Die Thüringer CDU nominiert ihren Frontmann für die Landtagswahl 2024. Ein Ex-Landesvorsitzender indes zog seine Bewerbung um den Posten zurück.

Der bereits per Akklamation zum Spitzenkandidaten gekürte CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt wird seine Partei als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2024 führen. Das hat eine Landesvertreterversammlung am Samstag in Ilmenau entschieden.