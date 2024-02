Ilmenau. Die Thüringer CDU schickt Marion Walsmann erneut in den Europawahlkampf. Auf der Landesvertreterversammlung in Ilmenau wurde die Erfurterin mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Die Thüringer CDU schickt Marion Walsmann erneut in den Europawahlkampf. Auf der Landesvertreterversammlung der CDU am Samstag in Ilmenau wurde die ehemalige Thüringer Justizministerin mit 98,6 Prozent der Stimmen mit großer Mehrheit als Spitzenkandidatin gewählt. In ihrer Rede zur Kandidatur sagte Walsmann, die eine zweite Legislatur in Brüssel anstrebt: „Ich bin leidenschaftlich in Europa unterwegs. Und ich gerate ins Schwärmen über den Kontinent.“