Erfurt. Ministerpräsident Ramelow hat sich in der Vorwoche erneut mit Hinterbliebenen und Verletzten des Unglücks getroffen. Freitagabend wurde an den Toten und die Verletzten gedacht.

An der Rennschlittenbahn Oberhof ist Freitagabend an den Toten und die Verletzten der Gästefahrten vor einem Jahr gedacht worden. Auch der Internetauftritt des Zweckverbandes Thüringer Wintersportzentrum erinnert an den Jahrestag des tödlichen Unfalls.