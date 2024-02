Erfurt. Die Welle scheint aber schon wieder abzuebben. Gleiches gilt für Covid-19-Neuerkrankungen

In Thüringen ist das Grippevirus offenbar schon wieder auf dem Rückzug: Wie das Thüringer Gesundheitsministerium unter Bezugnahme auf Daten des Robert-Koch-Instituts mitteilte, wurden in der 7. Kalenderwoche im Freistaat 990 Neuerkrankungen registriert – fast 600 weniger als in der Woche davor. Diese hatte mit 1479 Fällen den bisherigen Saisonhöhepunkt markiert. Insgesamt seien seit Saisonbeginn im Oktober 6413 Thüringer Fälle an das RKI übermittelt worden – gut 5900 davon nach der labordiagnostischen Bestätigung. Bislang 678 Erkrankte hätten stationär behandelt werden müssen. 13 Patienten seien verstorben – elf davon wegen der Virusgrippe. Alle Verstorbenen seien älter als 60 Jahre gewesen, so das Ministerium.