Ilmenau. Die Thüringer CDU hat mit großer Einigkeit ihre Landesliste für September aufgestellt. Doch unter der Oberfläche bleiben Spannungen.

Mario Voigt verlässt als einer der letzten Christdemokraten die Festhalle in Ilmenau. Um ihn herum läuft schon der Abbau der Technik. Das kühl wirkende, neue Cadenabbia-Blau der Union wird eingepackt. Der CDU-Landesvorsitzende aber trägt beim Verlassen des Tagungsortes ein breites Grinsen auf dem Gesicht: „Fast alle über 80 Prozent.“

Was er meint? Gerade hat die Union ihre Landesliste für die Wahl im September 2024 in Thüringen aufgestellt. Und die Landesvertreterversammlung folgt dem Vorschlag des Vorstandes. Es gibt – bei 88 Listenplätzen – lediglich zwei Kampfkandidaturen. Und auch dort setzen sich die Kandidaten des Vorstandes durch.

CDU-Landesvorstand Erik Beiersdorfer kritisierte die Versammlungsleitung durch seinen Vorstandskollegen und Generalsekretär Christian Herrgott. © Fabian Klaus

Voigt, der selbst mit 91,7 Prozent zum Spitzenkandidaten gewählt wird, wertet das als Zeichen großer Geschlossenheit. Mit seinem eigenen Ergebnis ist er mehr als zufrieden. Oberflächlich betrachtet bestätigen Beobachter diesen Eindruck. Allerdings: Hinter den Kulissen gärt es immer noch an einigen Ecken. Das wird spätestens klar, als der ehemalige Landesvorsitzende Mike Mohring bei der Nominierung des Spitzenkandidaten ans Pult tritt – zuvor hatte Versammlungsleiter und Generalsekretär Christian Herrgott gefragt, ob es weitere Kandidaten gebe. Mohring hebt die Hand. Später wird er sagen, dass es seine einzige Möglichkeit gewesen sei, das Wort zu ergreifen, weil die Tagesordnung keine Aussprache vorgesehen hat. Er hege aber nicht ernsthaft die Absicht, Voigts Position zu attackieren. Und so steht der ausgebootete Ex-Parteichef am Pult und fragt: „Wenn wir Leute aus unserer Partei ausschließen, die vielleicht nicht in der Mitte der Partei stehen, sondern am Rand, wie wollen wir dann die Leute überzeugen?“ Es gibt nur verhaltenen Applaus, als der 52-Jährige die Bühne wieder verlässt.

Mohring selbst ist es, der nach der Affäre um die Bezahlung seines 50. Geburtstages mit Parteigeldern am Rand der Partei steht. Der Landesvorstand fordert ihn schon im Dezember auf, alle Ämter niederzulegen und nicht wieder für den Landtag zu kandidieren. Auf der Landesliste taucht er folglich nicht auf und unternimmt nach seiner Rede auch keinen Versuch, in einer Kampfkandidatur einen der Plätze zu erhalten.

Das CDU-Team für die Wahlen 2024: Mario Voigt als Spitzenkandidat für die Landtagswahl und Marion Walsmann (rechts) als Spitzenkandidatin für die Europawahl führen die Union in die Wahlkämpfe. © DPA Images | Michael Reichel

Als der Spitzenkandidat feststeht, lässt die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg die Versammlung wissen, was ihr eigener Kreisverband ihr aufgetragen hat: „Ich bin zur Kampfkandidatur aufgefordert worden.“ Nicht gegen Voigt, aber gegen Beate Meißner, Landtagsabgeordnete aus Südthüringen und stellvertretende Parteichefin. Schweinsburg verzichtet auf das Duell, wird sich als Direktkandidatin für den Landtag bewerben. Denn: Den Vorschlag des Landesvorstandes, auf Platz sechs der Landesliste zu kandidieren, soll sie abgelehnt haben. Beate Meißner ist nach der Nominierung erleichtert, sieht Listenplatz zwei als Auftrag, in verantwortlicher Position den Wahlkampf für die Union mitzugestalten. Und sie hegt einen Wunsch: Die nächste CDU-Fraktion möge deutlich weiblicher werden, sagt sie dieser Zeitung. Aktuell gibt es neben ihr nur noch eine weitere Abgeordnete – die Eichsfelderin Christina Tasch – in der Fraktion.

Streit in der Jungen Union

Ein Streit in der Nachwuchsgliederung der CDU, der Jungen Union, wird dann auf offener Bühne ausgetragen. JU-Landeschef Lennart Geibert soll nach dem Willen des Parteivorstandes Listenplatz elf erhalten. Dieser Platz ist von jeher für den CDU-Nachwuchs vorgesehen und Geibert per JU-Landesvorstandsbeschluss nominiert. Erik Beiersdorfer, Mitglied im CDU-Landesvorstand und ebenfalls in der Jungen Union, geht das Wagnis der Kampfkandidatur ein – und verliert knapp. Er halte sich für geeigneter, die Interessen der jungen Generation für die CDU im Landtag zu vertreten, sagt er auf der Bühne. Als das Ergebnis bekannt wird, reagiert Beiersdorfer gereizt: Geibert habe, sagt er dieser Zeitung, noch einen Werbeblock vom Versammlungsleiter bekommen: „Ich werde das im Landesvorstand thematisieren.“ Christian Herrgott hatte tatsächlich geworben, „dem Vorschlag des Landesvorstandes zu folgen“. Auf Nachfrage sagt er, dass das seine Aufgabe als Generalsekretär sei. Beiersdorfer wird später auf Listenplatz 28 gewählt – es ist der Platz, für den ihn der Landesvorstand vorgesehen hat.

Mohring prüft juristisches Vorgehen gegen Landesvorstansbeschluss

Bis Platz 88 läuft die Nominierung bis zum späten Nachmittag tatsächlich reibungslos weiter. Ist diese Listenaufstellung auch gleichbedeutend mit dem endgültigen politischen Aus Mohrings? Wenn es nach ihm geht, der als Direktkandidat für das Weimarer Land schon vor der Geburtstagsaffäre nominiert wurde, dann nicht. Im Vorraum der Halle steht der Apoldaer bei einer Tasse Kaffee und sinniert über seine Zukunft nach. Auf Nachfrage, wie es weitergeht, kündigt er an, zu prüfen, ob er gegen den Landesvorstandsbeschluss, den er für ungerechtfertigt hält, vor ein Parteigericht tritt.

Die Nominierung geht indes dem Ende entgegen. Die Europaabgeordnete Marion Walsmann wird erneut zur Thüringer Spitzenkandidatin für die Europawahl bestimmt. Mario Voigt beschwört in seinem Schlusswort die Geschlossenheit der Partei und den Willen, wieder zu regieren. Dann wird abgebaut. Das kalte Cadenabbia-Blau verschwindet wieder aus der Ilmenauer Festhalle.