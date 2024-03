Erfurt/Berlin. Thüringen nach dem Bund-Länder-Gipfel: Bei der Landwirtschaft soll der Bund liefern, bei der Begrenzung irregulärer Migration sind Maßnahmen ergriffen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) droht mit einer Ablehnung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes im Bundesrat, wenn die Bundesregierung nicht bis Ende März konkrete Maßnahmen vorlegt, wie die Entlastung landwirtschaftlicher Betriebe erfolgen soll. „Da müssen wir uns an die Seite der Agrarbetriebe stellen“, sagte Ramelow nach einem Bund-Länder-Treffen am Mittwoch in Berlin im Gespräch mit dieser Zeitung. Er geht davon aus, dass auch andere Länder im Bundesrat ihre Zustimmung zum Haushaltsfinanzierungsgesetz verweigern würden, wenn die Bundesregierung nicht liefere.

Digitalisierung der Verwaltung muss forciert werden

Die Folge wären drastisch: Der Vermittlungsausschuss würde angerufen, der Bund hätte zwar einen Haushalt, aber keine Möglichkeit, diesen umzusetzen. „Das sollte sich die Bundesregierung fünfmal überlegen“, sagt Ramelow. Entlastungen für Agrarbetriebe immer „nur auf den Agrardiesel zu reduzieren“, sei zu kurz gegriffen. Darauf hatten sich Ende Februar bereits die Ministerpräsidenten der Ost-Länder verständigt, was jetzt in einer Protokollerklärung festgehalten ist.

Neben der Frage der Entlastung von Agrarbetrieben haben sich die Regierungschefs der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz insbesondere zu den im vergangenen Jahr verabredeten Maßnahmen zur Begrenzung irregulärer Migration ausgetauscht. Ramelow drängt darauf, deren Umsetzung weiter zu forcieren, „anstatt uns mit immer neuen Forderungen verbal zu überbieten“. Das Bund-Länder-Treffen habe deutlich gemacht, „wie wichtig es ist, dass beim Thema Migration alle ihre Hausaufgaben machen“. Im Fokus steht für Ramelow dabei die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt; was auch in einer Protokollerklärung Thüringens im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) festgehalten ist.

Im Vorfeld des Treffens waren aus einigen CDU-geführten Ländern Äußerungen zu hören, die eher nach Bundestagswahlkampf klingen. Bodo Ramelow (Linke) - Ministerpräsident

In Thüringen sieht er dabei vordringlichen Bedarf bei der Digitalisierung der Ausländerbehörden. „Wir müssen unsere Verwaltungen in Thüringen noch fit machen“, sagt Ramelow. Dabei gehe es nicht allein um Asylbewerber, sondern auch um die Frage, wie beispielsweise die Anerkennung von Berufsabschlüssen schneller vorangebracht werden könne.

Voigt (CDU): „Schneckentempo“ bei der Umsetzung der Bezahlkarte

Der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt gehen die Beschlüsse indes nicht weit genug. „Deutschland braucht einen Entscheidungs-Turbo bei Asylanträgen, mehr Abschiebeabkommen und konkrete Schritte für Asylverfahren außerhalb Europas“, sagt der Oppositionsführer im Landtag auf Anfrage dieser Zeitung. Er kritisiert, dass die bundesweite Einführung der Bezahlkarte bis Juni verschoben worden sei, spricht von „Schneckentempo“. „Das kann nicht bis zum Sommer warten“, so Voigt. Die Thüringer Landesregierung hätte hier aus seiner Sicht auf eine schnelle Umsetzung drängen müssen. Die unionsgeführten Länder Bayern und Sachsen haben zu Protokoll des MPK-Beschlusses gegeben, dass „die langwierige und streitige Diskussion [...] eher zur Verunsicherung beigetragen“ habe, „statt die nötige Klarheit zu schaffen“.