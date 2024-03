Erfurt. SPD, Linke und Grüne wollen den Zugang für alle Asylbewerber zum Arbeitsmarkt. Die Union verteidigt ihren Landrat im Saale-Orla-Kreis.

Die Diskussion um eine Arbeitspflicht für Flüchtlinge wird in Thüringen kontrovers diskutiert. In der Landtagssitzung am Mittwoch hat die CDU-Fraktion die Entscheidung von Landrat Christian Herrgott (CDU) verteidigt, Arbeitsgelegenheiten für Geflüchtete verpflichtend umsetzen zu wollen.

SPD und Grüne warfen der Union vor, Flüchtlinge zu stigmatisieren und ihnen pauschal zu unterstellen, keiner Arbeit nachgehen zu wollen. Der SPD-Abgeordnete Thomas Hartung fordert deshalb, „alle Arbeitsverbote aufzuheben“ und „den Menschen die Chance zu geben, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen“.

Änderung an Gesetzgebung des Bundes gefordert

Kritik an der von der Union beantragten Debatte kommt auch aus dem Thüringer Migrationsministerium. „Die allermeisten Menschen, die nach Thüringen geflohen sind, wollen arbeiten und aus eigener Kraft ihren Lebensunterhalt verdienen“, sagt die Migrationsbeauftragte Mirjam Kruppa. Flüchtlinge im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten für 80 Cent die Stunde arbeiten zu lassen, geißelt die Beauftragte deutlich: „Mit solchen Forderungen suggeriert der Landrat des Saale-Oder-Kreises, Geflüchtete müssten zur Arbeit gezwungen werden. Das ist falsch und unredlich.“

Linke-Migrationspolitikerin Katharina König-Preuss unterstreicht das ebenfalls, dass die Mehrheit der Geflüchteten arbeiten wolle. „Wir hindern sie daran“, verweist sie auf entsprechende Gesetzgebungen des Bundes, die nicht allen Flüchtlingen den Zugang zu Arbeit ermöglichen.

Für die Wirtschaft, die Geflüchteten und die gesamte Gesellschaft wäre es ein großer Gewinn, wenn grundsätzlich alle Menschen, die hier leben, auch arbeiten dürften.“ Mirjam Kruppa - Migrationsbeauftragte

Herrgott: „Der Gesellschaft etwas zurückgeben“

Die CDU verteidigt den Ansatz von Landrat Christian Herrgott (CDU), der bis zu seiner Wahl der Fraktion im Landtag in Thüringen angehört hat. „Asylbewerber erhalten in unserem Land ein faires Verfahren, Sozialleistungen, Wohnraum und Zugang zur Gesundheitsversorgung“, sagt Migrationspolitiker Stefan Schard und fragt, was falsch daran sein solle, wenn man von ihnen verlangen würde, dass sie der Gesellschaft, die das für sie bezahlt, etwas zurückgeben. Dass es sich um eine Form von „Zwangsarbeit“ handeln würde, wies Schard zurück.

Die von Herrgott für den Saale-Orla-Kreis angekündigte Regelung zu Arbeitsgelegenheiten ist bereits Jahrzehnte in Deutschland möglich und hat immer wieder auch in Thüringen Anwendung gefunden. Was also an seiner Entscheidung neu sei? „Wir machen es verpflichtend“, sagt Herrgott im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieses Plans kommen von der AfD. Deren Justizpolitiker Stefan Möller bezeichnete es als „natürlich zumutbar“, wenn man Geflüchteten Arbeit im Rahmen der gesetzlichen Regelungen aufgebe.

Rothe-Beinlich: „Überbietungswettbewerb von rechts“

FDP-Chef Thomas Kemmerich erwartet eine Umsetzung. „Wir können nicht ankündigen, wir müssen es auch machen“, sagt er.

Astrid Rothe-Beinlich (Grüne) hält die Verpflichtung zu Arbeit generell für kritisch. „Wir dürfen niemals Menschen zu Arbeit verpflichten. Allein aus unserer historischen Verantwortung heraus“, sagt sie. Die von CDU und AfD vorgetragenen Argumente nennt sie „einen Überbietungswettbewerb von rechts“.

