Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende von Funke, sprach bei der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationsforschung (DGPuK) in Erfurt über die digitale Transformation der Funke-Zeitungen. Mit ihr diskutierten Klaus Meier, Publizistikprofessor an der Katholischen Universität Eichstätt (Bildmitte) und Christopher Burschow, Lehrstuhlinhaber an der Hamburg Media School. © Hanno Müller | Hanno Müller