Erfurt. Streikforscher Professor Dr. Klaus Dürre von der Universität Jena findet die Debatte um eine Verschärfung des Streikrechts verheerend, plädiert für Tarifverträge und verlangt von der Politik moderne Wirtschaftskonzepte.

Lokführer, Piloten, Bodenpersonal, Busfahrer – die vielen Streiks in den vergangenen Monaten haben eine Diskussion über die Verschärfung des Streikrechts hervorgerufen. Wir sprachen darüber mit dem Streikforscher Professor Dr. Klaus Dürre von der Universität Jena.

Läuft das Streikgeschehen aus dem Ruder?

Nein. Wir sind es nur nicht mehr gewohnt. So eine Streikwelle hatten wir zum letzten Mal im Jahr 2015. Und im EU-Vergleich liegt Deutschland, gemessen an der Zahl der durch Streiks ausgefallenen Arbeitstage, über die Jahre hinweg immer noch im unteren Drittel. Neu ist dagegen, dass die Streiks zunehmend in Bereichen mit personenbezogenen Dienstleistungen stattfinden, wo die Kunden direkt betroffen sind. Der Mobilitäts- und Logistiksektor wird zunehmend zum Schwerpunkt.

Und wird der Arbeitskampf auf dem Rücken der Leute ausgetragen?

Professor Dr. Klaus Dürre, Arbeits-, Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. © FSU Jena | Angelika Osthues

Wir haben jahrzehntelang das Streikgeschehen nur aus der Kundenperspektive betrachtet. Aber dadurch geraten die Arbeitsbedingungen der anderen aus dem Blick. Medizinisches Personal arbeitet unter Hochdruck, wird aber oft ganz schlecht bezahlt. Beim Bodenpersonal der Fluggesellschaften sieht es nicht anders aus. Wir haben aber neue Bedingungen, Stichwort Fachkräftemangel. Der Arbeitsmarkt ist von einem Käufer- zu einem Anbieter-, einem Arbeitnehmermarkt geworden. Die Arbeitnehmer sind selbstbewusster geworden und wollen nicht länger unter dem Druck leiden, der entsteht, wenn es beim Personal Lücken gibt.

Welche Folgen hat das?

Beispiel Lufthansa. Während der Corona-Pandemie haben sich die Gewerkschaften sehr zurückgehalten, obwohl es Gehalts- und Lohneinbußen gegeben hat. Dann hat die Lufthansa in großem Stil Staatssubventionen kassiert, aber gleichzeitig dramatisch viele Stellen gestrichen. Als das Geschäft wieder anzog, sind aber viele Leute etwa vom Bodenpersonal nicht mehr zurückgekommen, weil sie sich neu orientiert haben. Und diese Lücken gibt es bis heute – mit fatalen Folgen für den Flugverkehr. Die Leute, die noch arbeiten, haben besonderen Stress und werden nicht toll bezahlt. Das führt dazu, dass die Stimmung beim arbeitenden Souverän explosiv ist. Dazu kommt die Inflation. Sie reißt solche Lücken ins Portemonnaie, dass für das Schöne am Leben wenig übrigbleibt.

Wie reagieren die Arbeitgeber auf diese Situation?

Mit verhärteten Fronten. Gerade im deutschen Osten waren die Arbeitgeberverbände noch nie gewerkschaftsfreundlich. Das System der Flächentarifverträge ist immer weiter zerbröckelt. Und die Gewerkschaften haben gelernt, dass sie nur in der Öffentlichkeit sichtbar werden, wenn sie in den Arbeitskampf gehen. Durch diese neue Öffentlichkeit gibt es Impulse für die Beschäftigten, sich zu organisieren. Denn ohne steigende Mitgliederzahlen sind die Forderungen der Gewerkschaften nicht durchsetzbar.

Wie gehen die Gewerkschaften damit um?

Bei denen wächst die Konfliktbereitschaft, vor allem bei Berufsgruppen, die unentbehrlich sind – Ärzte, Lokführer, Piloten, Bodenpersonal. Sie sind sich ihrer Machtstellung sehr bewusst – und oft in kleinen Berufsgewerkschaften wie GDL oder Marburger Bund organisiert. Das führt dazu, dass Streiks auf dezentraler Ebene zunhemen, also in einzelnen Betrieben und Unternehmen statt in der Fläche.

Müssen wir uns auf mehr Streiks einstellen?

Ja, ganz klar. Denn die Gewerkschaften sind unter Inflationsbedingungen nicht an langen Laufzeiten interessiert. Wir haben eine ganze Reihe von Tarifverträgen, die in diesem Jahr auslaufen und neu verhandelt werden müssen.

Schaden die Streiks der Wirtschaft, etwa der Bahn?

Ich bin intensiver Bahn-Kunde. Bei den letzten 30 Bahnfahrten bin ich 28 Mal zu spät gekommen, aber nie wegen eines Streiks. Das hat andere Gründe. Das Geschäftsmodell ist, vorsichtig gesagt, nicht akzeptabel. Es werden zu viele Strecken stillgelegt, man investiert zu wenig ins Netz und in die Züge. In der Schweiz lässt man den ICE, das Vorzeigeprodukt der Deutschen Bahn, kaum noch fahren, weil es dauernd zu Verzögerungen kommt. Viele deutsche Lokführer arbeiten inzwischen in anderen Ländern, weil sie dort besser bezahlt werden.

Aber sind manche Forderungen nicht überzogen?

Nein, nehmen Sie etwa die GDL-Forderung nach der 35-Stunden-Woche im Schichtbetrieb bei der Bahn. Das ist in anderen Branchen im Westen der Republik längst Realität. Im Stahl-Sektor sind sie sogar schon darunter.

Gibt es für die dauernden Streiks noch Rückhalt in der Bevölkerung?

Ich habe nicht den Eindruck – und es ist durch unsere Forschungen auch nicht belegt – , dass die Stimmung gegen die Gewerkschaften kippt. Mit Blick auf die Inflation und die hohen Kosten für Strom, Gas und Mieten haben viele Bürger Verständnis für die hohen Lohn- und Gehaltsforderungen.

Nun wird über das Streikrecht diskutiert. Ist das gerechtfertigt?

Ich finde das ziemlich verheerend, ehrlich gesagt. Die gleiche Debatte hatten wir 2015, als viel gestreikt wurde, schon einmal. Aber wenn die Sozialpartnerschaft nicht mehr funktioniert, sind Gewerkschaften auf den Arbeitskampf angewiesen. Österreich hat ein intaktes System der Tarifverträge. Man sagt scherzhaft, dort gebe es schon den Tarifvertrag, bevor es die Branche gibt. Sie haben fast 100 Prozent Deckungsgrad, die Gewerkschaften haben im vergangenen Jahr fast überall Tarifabschlüsse durchgesetzt, die oberhalb der Teuerung sind – aber es gab kaum Streiks.

Wie wurde denn das geschafft?

Weil beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wissen, was sie an der Sozialpartnerschaft und am Tarifvertragssystem haben, nämlich Effizienz und Effektivität. Statt über das Streikrecht nachzudenken, sollte man hierzulande lieber überlegen, wie man das Tarifsystem stabilisiert. Unsere Forschungsergebnisse belegen, dass die Erosion des Tarifsystems ein Konflikttreiber ist. Diese Erosion haben die Arbeitgeber mit zu verantworten, weil sie etwa Mitgliedschaften in den Arbeitgeberverbänden zulassen, ohne an den Tarifvertrag gebunden zu sein. Mit Rechtsanwälten Betriebsräte zu bekämpfen, ist im Osten durchaus beliebt.

Was sind Ihre Vorschläge?

Man muss dafür sorgen, dass die tarifliche Deckungsrate wieder größer wird und die Mitbestimmung stärken. Die Politik muss für Unternehmen Anreize schaffen, in die Tarifverträge zurückzukehren. Und sie muss umdenken. 30 Jahre haben wir mit der Idee gelebt, dass Privatisierung Unternehmen effizienter macht. Das haben Post und Bahn praktisch widerlegt. Zudem haben wir in Deutschland sowohl eine Regierung als auch eine Opposition, die vorwärts in die Vergangenheit will. In der Ampel blockiert die FDP eine wirksame staatliche Industriepolitik und selbst im Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm der CDU steht wirtschaftspolitisch nichts Neues drin. Man setzt weiter auf Finanzmarktinstrumente, die sich schon in den letzten 30 Jahren nicht bewährt haben.

