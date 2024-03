Tautenburg. Zwei Kometen erscheinen in diesem Jahr über Thüringen. Wann es so weit ist und welcher am schönsten leuchtet.

„Wenn es stimmt, was die Astronomen-Freunde sagen, dann wird ,Tsuchinshan-Atlas‘ richtig spektakulär“, verspricht Eike Guenther, Astronom an der ThüringerLandessternwarte Tautenburg, und meint damit einen von zwei Kometen, die die Wissenschaftler 2024 fesseln.

Kometen transportieren Urmaterie durchs Sonnensystem

Mitten im Wald stößt eine Kuppel durch die Baumkronen. 20 Meter misst sie im Durchmesser. Darin steht „das optische Alfred-Jensch-Teleskop und die größte Schmidt-Kamera der Welt“, schreibt die Landessternwarte auf ihrer Internetseite. In gewisser Weise ist es aber auch eine Zeitmaschine. „Circa 70 Prozent des Alters des Universums wurden damit beobachtet“, schätzt Guenther.

Als Teil eines weltweiten Netzwerkes verfolgt man mit dem Instrument vor allem die erdnahen Asteroiden und behält sie im Auge. Manchmal aber auch die Kometen. „Kometen sind für uns deswegen interessant, weil sie genauso alt sind wie das Sonnensystem. Sie bestehen – sozusagen – aus der Urmaterie“, sagt der Astronom.

Auch interessant

Absturz von Teilen der Raumstation ISS: Trümmerteile über Atlantik abgestürzt Von dpa, red

Der erste komme uns schon Ende März besuchen. „Pons Brooks“, der alle 71 Jahre erscheint, wird in der Abenddämmerung im Westen am Himmel stehen, bevor er dann schnell unter den Horizont abtaucht. Hilfreich sei bei der Beobachtung ein kleines Fernglas, man könne ihn aber durchaus auch mit bloßem Auge ausmachen.

Helligkeit ist schwer vorherzubestimmen

Weit mehr versprechen sich die Experten vom zweiten Kometen. Der tiefgefrorene Brocken stammt vom äußeren Sonnensystem aus der Oortschen Wolke und wurde vor über einem Jahr am Purple Mountain Observatory (Volksrepublik China) entdeckt. Die Atlas-Durchmusterung fand in kurze Zeit später ebenfalls. Daher sein Name „Tsuchinshan-Atlas“.

Viele Kometen stürzen auf Jupiter oder in die Sonne Eike Guenther - Astronom

Astronom Eike Guenther neben einer Aufnahme aus Tautenburg von Komet Hale-Bopp. © Funke Medien Thüringen | Benjamin Hertel

Seine Bahn sei keine Ellipse, sondern beschreibe eine Hyperbel, was bedeutet, dass er von der Erde aus einmal zu sehen sein wird und dann wieder verschwindet. „Es sei denn“, meint Guenther, ein Planet angele ihn sich durch seine Schwerkraft und verändere so seine Bahn. Aber auch dann sei die Umlaufzeit gigantisch. Leisten könnte das seinen Worten zufolge eigentlich nur Jupiter. Manchmal aber auch die Sonne. Überdies sei es das Schicksal vieler Kometen, dass sie auf Jupiter oder in die Sonne stürzten.

Dass „Pons Brooks“ oder „Tsuchinshan-Atlas“ auseinanderbrechen, schließt der Astronom aus. „Die beiden sind dafür einfach zu weit von der Sonne entfernt“. Schwieriger sei es dagegen vorherzusagen, wie hell so ein Komet leuchte. „Sie strahlen heller, wenn viel Wasser verdampft. Leider haben sie manchmal Ausbrüche, und deshalb sind die Vorhersagen unsicher.“

Komet fliegt im Perihel am schnellsten

Das SETI-Institut prognostiziert für „Tsuchinshan-Atlas“ maximale Helligkeiten zwischen -0,1 und -6,6 mag (Magnitude). Hierbei gilt: je niedriger, desto heller. Die nullte Magnitude sei so hell wie der hellste Stern. Zum Vergleich: „Neowise“ strahlte in seiner Spitze 0,9 mag. 1997 legte Hale-Bopp (-1,8 mag) unzähligen Menschen die Köpfe in den Nacken. Guenther hofft auf eine ähnliche Show wie damals, wenn „Tsuchinshan-Atlas“ im kommenden Herbst über unsere Köpfe fegt. An seinem sonnennächsten Punkt (im Perihel) erreiche er eine Geschwindigkeit von unglaublichen 67 Kilometern pro Sekunde. „Die Schallgeschwindigkeit auf der Erde liegt bei 0,3 Kilometer pro Sekunde“, ordnet Guenther das Tempo des Schweifsterns ein.

Mehr zum Thema

Astronomen steuern Spiegelteleskop in Chile von Thüringen aus

Tautenburg rettet vielleicht die Welt

Neues Projekt erforscht das Innere der Sonne