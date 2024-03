Jena. Die Thüringer CDU bekommt die bisher höchste Einzelspende in diesem Jahr von einem Jenaer Software-Unternehmer. Auch andere Mittelständler zählen zu den Spendern und beziehen nun öffentlich Stellung.

Der Jenaer Software-Unternehmer Stephan Schambach hat die CDU mit ihrer bislang größten Einzelspende in diesem Jahr bedacht. 300.000 Euro des E-Commerce-Pioniers gingen der Auflistung des Bundestags zufolge am 14. März ein. Angesichts des Superwahljahres 2024 mit Kommunal- und Europawahlen sowie der Landtagswahl am 1. September in Thüringen zeigt sich CDU-Generalsekretär Christian Herrgott über die finanzielle Unterstützung äußerst dankbar.

Schambach selbst betonte der Union zufolge: „Mit Mario Voigt haben wir seit vielen Jahren erstmals wieder einen Kandidaten, der Thüringen als Ministerpräsident entscheidend voranbringen kann.“ Im Gegensatz zur Alternative sei Voigt kompetent, erfahren, umsichtig und ein echter Thüringer. „Ich unterstütze auch seinen Ansatz, Bürokratie abzubauen und bessere Rahmenbedingungen für Unternehmen und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen“, so der einstige Intershop-Gründer. Darüber hinaus verhindere eine gute Regierung eine weitere Polarisierung und das Erstarken radikaler Kräfte.

Spenden, die die 50.000 Euro übersteigen, sind unverzüglich anzuzeigen

Es ist nicht das erste Mal, dass Schambach als Großspender in Erscheinung tritt. Im Bundestagswahljahr 2021 überwies er der CDU laut Bundestagsverwaltung in zwei Tranchen insgesamt 370.000 Euro. An die FDP flossen im selben Jahr 200.000 Euro aus seiner Kasse.

Auch andere Thüringer Mittelständler zählen zu den CDU-Spendern und beziehen nun öffentlich Stellung. Die Höhe ihrer Zuwendungen muss jedoch nicht veröffentlicht werden. Denn gemäß Parteiengesetz sind erst Spenden, die im Einzelfall die 50.000 Euro übersteigen, „dem Präsidenten des Deutschen Bundestages unverzüglich anzuzeigen und von diesem unter Angabe des Zuwenders zeitnah als Bundestagsdrucksache zu veröffentlichen“.

„Die Geschichte hat immer wieder gezeigt: Die CDU kann die Gesellschaft zusammenführen und vermeintliche Gegensätze überwinden. Ich unterstütze Mario Voigt, der als Thüringer für ein innovatives und bodenständiges Land steht“, sagte Colette Boos-John vom Bauer Bauunternehmen aus Walschleben.

„Rechte Parteien seien keine Alternative, sondern bedeuteten Rückschritt“

Helmut Peter von der gleichnamigen Autohaus-Gruppe aus Nordhausen erläuterte, er wolle, dass das Land gut geführt werde und wirtschaftlich stark sei. „Mario Voigt hat mein Vertrauen, weil er den Mittelstand bestens kennt und sich für den Norden Thüringens einsetzt“, meinte Peter.

„Ich stehe für die bürgerliche Mitte und möchte die Politik einer solchen Regierung unterstützen. Die linke Regierung der letzten Jahre hat unser Land vielmehr gelähmt als vorangebracht“, sagte Matthias Grafe von Grafe Advanced Polymers aus Blankenhain. Der Familienunternehmer ist stellvertretender Landesvorsitzender des Liberalen Mittelstands in Thüringen. Die Mitte der Gesellschaft habe Thüringen nach der Wende modernisiert und zukunftsfähig gemacht. Rechte Parteien seien keine Alternative, sondern bedeuteten Rückschritt, so Grafe.

Auch interessant

Thüringer CDU: Nur oberflächlich geschlossen in die Landtagswahl Von Fabian Klaus und Elena Vogel

Auch interessant

Drohende Blockade: Linke und AfD kommen rechnerisch wieder auf Mehrheit im Thüringer Landtag Von Fabian Klaus

Auch interessant