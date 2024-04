Erfurt. In vielen Bundesländern gilt Anleinpflicht für Hunde während der Brut- und Setzzeit. In Thüringen ist das anders geregelt. Welche Bußgelder bei Verstößen drohen.

In Deutschland beginnt in mehreren Bundesländern die Brut- und Setzzeit. Für Hundebesitzer bedeutet das, ihre Vierbeiner bei Spaziergängen an der Leine zu führen. Für Thüringen gilt sogar: ganzjährige Anleinpflicht für Hunde in Jagd- und Forstgebieten. Ludwig Gunstheimer, Präsident des Landesjagdverbandes Thüringen (LJVT) erklärt dazu: „Tiere halten sich nicht an den Kalender“, deshalb spiele es eigentlich gar keine Rolle, wann die Brut- und Setzzeit offiziell anfange.

Er sagt: „Manche Vögel brüten immer früher“, verantwortlich sei hier der Klimawandel. Mindestens bis Ende Mai gelte deshalb, so Gunstheimer weiter, eine besondere Rücksichtnahme, wenn man in der Natur unterwegs sei. Niemals dürfe man beispielsweise ein Jungtier - sei es Feldhase oder Küken - berühren, denn „die Muttertiere nehmen es nicht mehr zurück“, würden es nur verstoßen, was dessen sicheren Tod bedeute. Das sieht der NABU Thüringen genauso und appelliert ebenfalls an jeden - ob mit oder ohne Hund - sich rücksichtsvoll in der Natur zu verhalten. Dazu gehöre auch, die Wege nicht zu verlassen.

Besonderes Augenmerk gelte im Frühjahr Bodenbrütern wie Feldlerchen, Wiesenweihen oder Kiebitzen, die in ihrer Aufzucht erheblich gestört werden könnten. Überdies seien die strengen Wegegebote in den Naturschutzgebieten einzuhalten. Der NABU Thüringen macht deutlich, dass dort „die ausgewiesenen Pflege- und Ruhezonen unbedingt beachtet werden sollten.“ Dies gelte auch für Flüsse, Seen und Auenbereiche.

Bei Verstößen werden bis zu 5000 Euro fällig

Dass in Thüringer Forstgebieten über das ganze Jahr Hunde nur angeleint laufen dürfen, läge Gunstheimers Worten zufolge auch daran, dass Wild beim Fressen durch die Vierbeiner gestört werde. Das Wild bevorzuge anschließend Futterstellen, wo es schnell Nahrung aufnehmen könne. Das seien bevorzugt junge Triebe. Als Konsequenz ergebe sich daraus ein hoher Wildschaden.

Hundebesitzern drohen empfindliche Bußgelder, wenn sie sich nicht an die Anleinpflicht halten. Das Thüringer Waldgesetz sieht dabei bis zu 2500 Euro vor. Das Thüringer Jagdgesetz sogar bis zu 5000 Euro, wie Jörg Feigel, Sachbearbeiter Jagd- und Fischereiwesen der Stadt Jena, auf Anfrage mitteilt.

Autofahrer sollen vom Gas gehen

Der Präsident des Landesjagdverbandes Ludwig Gunstheimer weist ferner auf die Zeitumstellung hin und warnt vor häufigerem Wildwechsel während der frühen Morgenstunden im Straßenverkehr. Autofahrer seien deshalb dazu angehalten, die Achtsamkeit zu erhöhen und das Tempo zu drosseln. Er plädiere für eine Geschwindigkeit nicht schneller als 80 Kilometer pro Stunde. Wild könne so die Gefahr noch registrieren und flüchten.

