Erfurt. Demografische Entwicklung könnte auf eine Entspannung der Situation bei den pädagogischen Fachkräften hinauslaufen.

Die Zuschüsse des Landes zur Finanzierung der Beitragsfreiheit in Thüringer Kindertagesstätten haben sich in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt. Wurden 2019 noch knapp 30 Millionen Euro fällig, waren es 2023 mehr als 67 Millionen Euro - ein Plus von 124 Prozent. Das belegt ein Bericht, den Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag dem Kabinett präsentierte und der dieser Zeitung vorliegt.

Die Kostenexplosion hat mit den gesetzlichen Änderungen zu tun. Eltern müssen im Freistaat für die letzten beiden Kita-Jahre vor der Einschulung nichts mehr bezahlen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hatten Linke, SPD und Grüne im September 2019 durch den Landtag gebracht. Die Abgeordneten von CDU und AfD enthielten sich. Zuvor war lediglich ein Kindergartenjahr beitragsfrei. Das dritte ist weiter in der Diskussion.

Traditionell hohe Inanspruchnahme der Kinderbetreuung in Kindergärten

Die durchschnittlich vom Land zu erstatten Beitragsausfälle betragen für das Kindergartenjahr 2023/2024 154 Euro pro Platz und Monat. Die Spanne reicht dabei von 46 Euro pro Platz und Monat bis hin zu 267 Euro pro Platz und Monat.

Trotz der traditionell hohen Inanspruchnahme einer Kinderbetreuung in Thüringer Kindergärten wird der Bedarf an Plätzen in den kommenden Jahren voraussichtlich sinken. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelle Vorausberechnung des Landesamtes für Statistik. Waren zum 1. März 2022 noch rund 91.800 Thüringer Kinder in einer Kindertagesbetreuung, werden es im Jahr 2042 voraussichtlich nur noch rund 81.500 Kinder sein. Der berechnete Rückgang von insgesamt 11,3 Prozent wird dabei nicht alle Altersgruppen gleich stark betreffen. Bei Kindern unter drei Jahren werde der Rückgang 5,7 Prozent und bei Kindern über drei Jahren und älter 13,6 Prozent betragen, heißt es.

Konstante Zahl an Ausbildungsplätzen könnte Personalschlüssel verbessern

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen wird indes regional unterschiedlich verlaufen. Den höchsten Rückgang bei der Zahl zu betreuender Kinder im Zeitraum zwischen 2022 und 2042 wird dem Bericht zufolge der Landkreis Nordhausen (minus 23,4 Prozent) verzeichnen, gefolgt vom Eichsfeld (minus 20,1 Prozent) und Hildburghausen (minus 20 Prozent). Den geringsten Schwund mit minus 2,3 Prozent gibt es im Weimarer Land, Erfurt (minus 4,5 Prozent) und Sonneberg (minus 5,7 Prozent). Gegen den Trend legt Gera als einzige Stadt mit einem Plus von 0,5 Prozent leicht zu.

Diese demografische Entwicklung könnte auf eine Entspannung der Situation bei den pädagogischen Fachkräften hinauslaufen. Der zurückgehende Personalbedarf aufgrund rückläufiger Platzbedarfe sollte auf Empfehlung des Deutsche Kinder- und Jugendinstitut genutzt werden, nachhaltig in Qualitätsverbesserungen zu investieren. „Werden also die Ausbildungskapazitäten konstant und die Absolventen in Thüringen gehalten, besteht eine realistische Möglichkeit, den Personalschlüssel in den kommenden Jahren regulativ und stufenweise zu verbessern“, schreibt Minister Holter in seinem Bericht.