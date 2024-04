Erfurt. Die Krankenkasse KKH registriert eine Verdopplung bei Cannabis süchtigen Jugendlichen. Eine Expertin warnt vor langfristigen Schäden.

Die Zahl der Cannabis-Süchtigen steigt. Laut der Krankenkasse KKH nimmt der missbräuchliche Konsum von Haschisch seit Jahren zu. 2022 seien bundesweit hochgerechnet über 200.000 Menschen wegen eines akuten Rausches, einer Abhängigkeit, Entzugserscheinungen oder psychischen Problemen in ärztlicher Behandlung gewesen. Das waren dreimal so viele wie nch 2012. Bei Jugendlichen zwischen 15 und 19 Jahren hätten sich die Diagnosen im gleichen Zeitraum verdoppelt auf rund 11.300 Betroffene. Thüringer Zahlen wurden nicht veröffentlich.

Die Zahlen unterstreichen laut Krankenkasse die Risiken der am 1. April in Kraft getretenen Cannabis-Legalisierung. Zu den Gefahren des Haschisch-Konsums zählten Schädigungen des Gehirns, die Entwicklung von Psychosen oder eine Abhängigkeit. „Je jünger die Konsumenten sind, desto höher sind das Risiko beispielsweise für eine Störung der Gehirnentwicklung oder für ein Abrutschen in die Sucht“, sagte Justin Onyechi vom Präventionsteam der KKH.

Dagegen setzt die KKH ein Aufklärungsprogramm mit dem Titel „HöhenRausch“. Im Rahmen von interaktiven Kletterevents werden Jugendlichen soziale Kompetenzen wie Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit vermittelt. Zudem wird das Risikoverhalten in Bezug auf Suchtmittel wie Cannabis geschult.

Auch aus Sicht der AOK plus sollten ausreichend Präventionsangebote für mögliche Konsumierende zur Verfügung gestellt werden. Verwiesen wird auf die Plattform www.infos-cannabis.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Informationen zum Gesetz sowie zur Suchtprävention, -beratung und -behandlung. Neben Hinweisen zu Wirkung und Risiken von Cannabis finden sich auch Informationen zu wohnortnahen Suchtberatungsstellen von Kommunen.

Jugendliche sind besonders gefährdet

Die Intensität und Dauer der Wirkung von Cannabis werde maßgeblich von der Dosis bzw. Konzentration der jeweiligen Inhaltsstoffe beeinflusst, sagte Melisande Holzer, Fachdozentin für Pharmazeutische Technologie an der SRH-Fernhochschule. Akute Nebenwirkungen können innerhalb von Stunden bis Tagen nach dem Konsum in Form von Angst- und Panikgefühle, Desorientierung, verminderte Reaktionsfähigkeit, Gedächtnislücken, depressive Verstimmung, Herzrasen, Übelkeit, Schwindel und Halluzinationen auftreten. Bei langanhaltendem Konsum besteht die Gefahr von psychischen Störungen wie Depressionen und Psychosen bis hin zur Entwicklung einer Abhängigkeit.

„Bei Kindern, Jugendlichen und junge Erwachsenen kann THC als psychoaktiver Stoff hirnschädigend wirken, indem es in die, während der Hirnentwicklung fein abgestimmte Regulation des Endocannabinoid-Systems eingreift und es dadurch während dieser sensiblen Entwicklungsphasen zu langfristigen Veränderungen in der Hirnstruktur und derer Funktionen führen. Heranwachsende sind deshalb besonders anfällig für psychische, physische und soziale Auswirkungen eines langfristigen, aber auch eines kurzfristigen Cannabiskonsums“, so Holzer. In Thüringen gehören Kliniken in Gera und Suhl zur SRH-Holding.