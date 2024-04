Dr. Daniel Logemann leitet den Forschungsbereich NS-Zwangsarbeit in der Gedenkstätte Buchenwald und übernimmt die Leitung des Museums NS-Zwangsarbeit, das am 8. Mai 2024 in Weimar eröffnet wird. An der Wand ist der Entwurf für ein 12 x 4 Meter großes Wandbildes zu sehen, mit dem im neuen Museum die Nachkriegsgeschichte der Zwangsarbeit thematisiert werden soll. © Hanno Müller | Hanno Müller