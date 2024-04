Erfurt. Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel: Region für Beschäftigte zum Leben und Arbeiten attraktiver machen sowie eine bessere Bezahlung.

Die Zuwanderung ausländischer Fachkräfte wird im Freistaat kontrovers bewertet. Etwa zwei Drittel der Thüringer sprechen sich für eine verstärkte Zuwanderung ausländischer Fachkräfte sowie eine Attraktivitätssteigerung der Regionen durch mehr Weltoffenheit und Willkommenskultur aus. Das belegen die Ergebnisse des Thüringen-Monitors – einer zum 23. Mal erstellten jährlichen Langzeitstudie der Friedrich-Schiller-Universität Jena im Auftrag der Staatskanzlei. Demnach liegt die Unterstützung für die Anwerbung ausländischer Fachkräfte in Thüringen im Bundesschnitt.

Allerdings befürwortet ein Drittel der Thüringer die Maßnahmen nicht. „Diese Position ist signifikant häufiger bei Beschäftigten von Kleinstunternehmen im ländlichen Raum sowie bei Befragten mit (rechts-)populistischen Einstellungen verbreitet“, schreibt das Team unter Leitung der Politikwissenschaftlerin Marion Reiser.

Schwierigkeiten, offene Ausbildungsstellen zu besetzen

Grundlage für die Erhebung ist eine repräsentative telefonische Befragung von 1063 wahlberechtigten Thüringerinnen und Thüringern in der Zeit vom 11. September bis 25. November 2023. Im Titel „Politische Kultur und Arbeitswelt in Zeiten von Polykrise und Fachkräftemangel“ spiegelt sich das diesjährige Schwerpunktthema wider.

Der Untersuchung zufolge spüren 80 Prozent den Fachkräftemangel in ihrem Alltag, etwa bei der Suche nach Handwerkern, Fachärzten oder Pflegekräften. „Dies wird in den kleinen ländlichen Gemeinden noch einmal häufiger als in den größeren Städten beklagt“, heißt es in der Expertise, die am Dienstag vorgestellt wurde. Auch an ihrem Arbeitsplatz seien drei Viertel der Berufstätigen direkt davon betroffen; zudem gebe rund die Hälfte an, dass es in ihrem Betrieb Schwierigkeiten gibt, offene Ausbildungsstellen zu besetzen.

Untersuchung liefert auch ein Stimmungsbild zur politischen Kultur

Dass daher Handlungsbedarf besteht, ist unstrittig. Insbesondere drei Maßnahmen werden fast einhellig von jeweils mehr als 90 Prozent befürwortet: die Region für Beschäftigte zum Leben und Arbeiten attraktiver machen, Arbeitslose und Geringqualifizierte verstärkt weiterbilden und eine bessere Bezahlung in Branchen mit Fachkräftemangel.

Fester Bestandteil des Thüringen-Monitors ist das Stimmungsbild zur politischen Lage. Es zeigt: Der Landesregierung vertrauen aktuell 30 Prozent – neun Prozentpunkte weniger als 2022. In Thüringen führt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) eine rot-rot-grüne Minderheitskoalition. Am 1. September wird der Landtag neu gewählt.

Opposition sieht Verfehlungen bei der rot-rot-grünen Landesregierung

„Der Thüringen-Monitor zeigt, dass die Menschen endlich eine Regierung erwarten, die ihre Probleme löst und sich nicht um Nebensächlichkeiten kümmert“, sagte der CDU-Spitzenkandidat Mario Voigt.

AfD-Landessprecher Björn Höcke warf der Landesregierung vor, „die Demokratiezufriedenheit der Thüringer in atemberaubendem Tempo“ zu ruinieren. Der Thüringer AfD-Landesverband wird vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft.