Erfurt. In Baden-Württemberg läuft gerade ein Pilotprojekt. In der Fläche wäre ein solches Modell nicht umsetzbar, heißt es aus dem Thüringer Bildungsministerium.

Ausschlafen trotz Unterricht. Im baden-württembergischen Plochingen ist dieser Traum für die Klasse eines Gymnasiums Realität geworden. Am vorvergangenen Montag startete die 7a ein Gleitzeit-Projekt: Die Jungen und Mädchen müssen erst um 9.40 Uhr zur dritten Stunde an ihren Pulten sitzen. Wer will, kann aber auch schon um 7.50 Uhr erscheinen.

Ob die Schüler ihre Aufgaben im Klassenzimmer machen oder in ihrer Freizeit, etwa abends oder am Wochenende, bleibt ihnen überlassen. Entscheidend für die Schule ist, dass sie erledigt werden.

Ministerium: In der Fläche wäre ein solches Modell nicht umsetzbar

Wäre Gleitzeit auch im Freistaat denkbar? „Da Thüringen ein ländlich geprägtes Bundesland ist, müsste der Schülertransport neu abgestimmt werden. Die Anfangszeiten an den Schulen sind abhängig vom Schulbusverkehr. In der Fläche wäre ein solches Modell daher nicht umsetzbar“, sagt eine Sprecherin von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Nachfrage.

Gemäß Schulordnung würden die Unterrichtszeiten von der Lehrerkonferenz im Benehmen mit dem Schulträger und der Schulkonferenz festgelegt. So gebe es an Thüringer Schulen zum Beispiel auch jetzt 0. Stunden mit flexiblem Unterrichtsbeginn. Generell seien Schulversuche möglich, aber nach den Vorgaben des Schulgesetzes genehmigungspflichtig.

Philologenverband: Es geht darum, Lernzeit frei zu gestalten

Bei der Gewerkschaft der Thüringer Gymnasiallehrerinnen und -lehrer steht man dem Ganzen offen gegenüber. „Probieren kann man das mal“, sagt Heike Schimke im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Landesvorsitzende des Thüringer Philologenverbandes kann sich vorstellen, dass dieses Vorgehen in Zeiten des zunehmenden Lehrermangels eine Option ist, „die viele Schulen ziehen werden“. Es gehe darum, Lernzeit frei zu gestalten. Und das nicht nur für zwei Stunden, sondern sogar tageweise.

„Prinzipiell spricht nichts dagegen, einen Test zu machen und so etwas auszuprobieren“, sagt auch die Sprecherin der Landeselternvertretung, Claudia Koch, auf Anfrage. Von den Jugendlichen werde schon lange gefordert, dass die Schule besser an den Biorhythmus angepasst werde. Aber Koch gibt auch zu bedenken, dass durch die zunehmende Nutzung digitaler Medien die körperliche Betätigung vieler Jugendlicher abnehme und all das den gesunden Schlaf störe.

Pilotprojekt in Baden-Württemberg: Nach sechs Wochen soll eine Entscheidung fallen

Zum Ende der zweiten Woche der Projektphase in Baden-Württemberg scheint es, als könnten sich die Schüler an das Gleitzeitmodell gewöhnen. Am Dienstag seien 13 von 27 Schülerinnern und Schülern indes schon zur ersten Stunde gekommen, heißt es.

Sechs Wochen lang soll die Testphase insgesamt laufen. In dieser Zeit wird man sich der Schule zufolge Klarheit verschaffen, ob das Konzept weiterverfolgt wird. Je nach Entscheidung will man sich an die Schulaufsichtsbehörde werden.