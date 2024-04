Stützerbach. Rund 600 Beamtinnen und Beamte sind am Dienstag bei einer Übung am Bahnhof in Stützerbach für die Fußball-EM im Einsatz.

Beamte der Bundespolizei werden während der Übung massiv von den Randalierern - gespielt von Polizeischülern - angegriffen. © Kai Mudra | Kai Mudra

Im Rauch eines Nebeltopfes kommt es zu einem heftigen Wortwechsel zwischen einem Randalierer - gespielt von einem Polizeischüler - und einem Bundespolizisten © Kai Mudra | Kai Mudra

Anfangs rücken immer mehr Bundespolizisten als Verstärkung an. © Kai Mudra | Kai Mudra