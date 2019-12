Beförderungen bei der Thüringer Polizei können umgesetzt werden

Die angestrebte Beförderung in die Besoldungsgruppe A8 bei der Thüringer Polizei kann im nächsten Jahr „zu einem überwiegenden Teil“ erfolgen. Das sagte Innenstaatssekretär Uwe Höhn (SPD) am Mittwoch zum Auftakt des ersten Arbeitsplenums im Thüringer Landtag nach der Wahl am 27. Oktober.

Er widersprach damit Befürchtungen aus der AfD-Fraktion, dass die Thüringer Polizisten in dem Amt verharren würden und man damit ein Problem nur verschiebe, „in dem man sich beliebig ein Beförderungsamt“ herausgegriffen habe.

„Stellenmehrungen auf dem Papier helfen uns nicht weiter“

Anlass für die Einlassung Höhns war eine von der Linkspartei beantragte „Aktuelle Stunde“ zur Polizei in Thüringen. Die reflektierte vor allem den Wahlkampf der CDU, aber auch den der FDP, die sich für mehr Polizeibeamte eingesetzt hatten. Steffen Dittes, innenpolitischer Sprecher der Linken, warf den Christdemokraten vor, von Fakten freien Wahlkampf geführt zu haben, nannte das „eine Aneinanderreihung von Falschbehauptungen und Lügen“.

Vor allem die Frage, ob tatsächlich in Zukunft mehr Beamte bei der Polizei eingesetzt werden können, treibt Linke wie CDU um. Während die Linkspartei sagt, dass das erfolgt, hält CDU-Innenpolitiker Raymond Walk dagegen: „Stellenmehrungen auf dem Papier helfen uns nicht weiter.“ Es seien tatsächlich „mehrere hundert Dienstposten nicht besetzt“, so Walk. Er führte unter anderem Erkenntnisse aus einer Antwort der Landesregierung auf eine seiner Parlamentarischen Anfragen in der vergangenen Legislatur an. Demnach seien in manchen Dienststellen bis zu 20 Prozent der Stellen nicht besetzt.

Innenstaatssekretär verwahrt sich gegen Kritik

Innenstaatssekretär Höhn verwahrte sich in der Debatte dagegen, dass die Landesregierung in der vergangenen Legislatur nichts getan hätte. Seine Parteifreundin, SPD-Politikerin Dorothea Marx, sagte mit einer gewissen Häme in Richtung CDU: „Sie haben Wahlkampf mit einem Foto gemacht, auf dem Polizisten Helme getragen haben. Die musste Rot-Rot-Grün erst wieder anschaffen.“

FDP-Politiker Dirk Bergner warb um Respekt für die Polizei – über Parteigrenzen hinweg. Darauf hätten die Polizisten ein Recht.

