Bodo Ramelow: Zahl der an Corona Verstorbenen „sehr gering“

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Zahl der in Thüringen während der Corona-Pandemie verstorbenen Menschen relativiert. „Sie haben die Zählung der Verstorbenen, und dann höre ich manchmal in der medialen Begleitung, also, 203 Menschen in Thüringen seien an Corona verstorben“, sagte er in einem virtuellen Bürgerforum am Mittwochabend. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Diese Information ist einfach falsch. Diese 203 Menschen sind gestorben, und sie sind positiv auf Corona vorher getestet worden. Das heißt, sie sind mit dem Virus getestet verstorben. Aber was die Todesursache war, ist durchaus damit überhaupt nicht ausgedrückt. Und die Wahrscheinlichkeit, oder die Anzahl von wirklich Covid-19-Verstorbenen ist in Thüringen sehr gering.“ Im August hatte der Bundesverband Deutscher Pathologen im April nach mehreren Studien festgestellt, dass „in mehr als drei Viertel der Obduktionen“ die Covid-19-Erkrankung als „wesentliche oder alleinige zum Tode führende Erkrankung“ dokumentiert werden konnte. Darüber hinaus hätten die Forschungen erwiesen, dass vorerkrankte Patienten im Schnitt zehn Jahre ihrer Lebenszeit durch Corona verloren hätten. Ramelow bezieht sich auf umstrittenen Pathologen Am Donnerstag erklärte Ramelow auf Twitter, er habe sich bei seinen Aussagen auf die Erkenntnisse des wissenschaftlich umstrittenen Mediziners Klaus Püschel vom Frühjahr bezogen. „Das entsprach den Informationen die mir bislang vorlagen“, erklärte er per Twitter. „Der Hamburger Pathologe berichtet von den Obduktionen, die er selber vorgenommen habe. Um es genau zu wissen, müssten alle Verstorbenen obduziert werden. Deshalb ist meine Aussage mein Wissensstand von gestern.“ Das entsprach den Information die mir bislang vorlagen. Der Hamburger Pathologe berichtet von den Obduktionen, die er selber vorgenommen habe. Um es genau zu wissen, müssten alle Verstorbenen obduziert werden. Deshalb ist meine Aussage, mein Wissensstand von gestern. https://t.co/8hLXHbtfA4 — Bodo Ramelow (@bodoramelow) October 29, 2020 Ramelow hatte die Verstorbenen-Statistik im Bürgerforum als Beispiel dafür angeführt, dass bei Kritikern der staatlichen Maßnahmen differenziert werden müsse. „Nicht jeder, der als Corona-Leugner angesehen wird, ist wirklich ein Corona-Leugner“, sagte er – „sondern der wiederholt Themen, die, wenn man sich genau damit beschäftigt, einem auch relativ schnell dann klar werden.“ Gefährdung durch andere Krankheiten sei ähnlich hoch Der Ministerpräsident betonte zudem die Gefährlichkeit anderer Krankheiten. „Wenn man nur noch Corona-fixiert ist, das ist mir zu wenig.“ So gebe es 40.000 Tote in Deutschland wegen der Pneumonie. „Oder die Frage von Blutvergiftung: Das ist eine so hintertückische Erkrankung (…) Das sind alles Risiken, über die wird nie … da gibt es keine Talksendungen und gar nichts. Aber die Gefährdung ist ähnlich hoch.“ Es gebe Lebensrisiken, mit denen habe man gelernt umzugehen und solche, die ignoriert würden, wie etwa Autofahren. „Und deshalb ist diese einseitige Fixierung auf Corona auch ein Problem.“ An der Blutvergiftung (Sepsis) sterben im Jahr 94.000 Menschen. Bundesweit liegt die Zahl der Menschen, die mit dem neuartigen Corona-Virus starben, aktuell bei knapp 10.300. Das Bürgerforum Ramelows im Internet