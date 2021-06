Brandner nennt Grüne „Ökosozialisten“ - Proteste in Gera gegen AfD-Veranstaltung

Gera. Mitglieder seiner Partei benutzten die Betitelung bereits häufiger, nun bezeichnete auch AfD-Bundesvize Stephan Brandner die Grünen als „Ökosozialisten“.

Auf einer „Informationsveranstaltung“ der Bundestagsfraktion zum Gedenken an den 17. Juni 1953 in Gera hat AfD-Bundesvize Stephan Brandner die Grünen als „Ökosozialisten“ bezeichnet, die „genau das“ wollten, für das damals die DDR-Führung gestanden habe. Der Landtagsabgeordnete Wolfgang Lauerwald rief, dass man sich in der Bundesrepublik wieder am „Vorabend eines Volksaufstands“ befinde. Zu der Versammlung in der Innenstadt kamen am Donnerstagabend etwa 100 Menschen. Hauptredner war Bundesparteichef Tino Chrupalla, der auch Spitzenkandidat für die Bundestagswahl ist. Es handele sich nicht um eine Wahlkampfveranstaltung, betonte er auf Nachfrage. Die AfD rechnet sich Chancen aus, in Ostthüringen den Bundestagswahlkreis zu gewinnen, der neben Gera die Kreise Greiz und Altenburger Land umfasst. Brandner ist hier Direktkandidat.

Das „Aktionsbündnis Gera gegen Rechts“ hatte zu einer Protestveranstaltung mit Flohmarkt und Musik geladen. Zeitweise störten Gegendemonstranten die AfD-Veranstaltung mit Sprechchören. Die Polizei hatte den Platz abgesperrt. Trotz mehrfacher Aufforderungen der Beamten wurden Mindestabstände und Maskenpflicht nur teilweise eingehalten.

Das könnte Sie auch interessieren: