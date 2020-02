Erfurt. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag will die Beratungen mit Linke, SPD und Grünen über eine mögliche Wahl von Christine Lieberknecht (CDU) fortsetzen. Allerdings werden nicht alle Bedingungen akzeptiert.

CDU akzeptiert Lieberknecht-Vorschlag Ramelows – aber will keine schnellen Neuwahlen

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag will am Dienstagabend die Beratungen mit Linke, SPD und Grünen über eine mögliche Wahl von Christine Lieberknecht (CDU) fortsetzen. Allerdings akzeptieren die Abgeordneten nicht die zugehörigen Bedingungen, die der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) am Montag gestellt hatte. Dazu gehört, dass der Landtag Neuwahlen beschließen soll, bevor der Lieberknecht zur Übergangsministerpräsidentin von maximal 70 Tagen wählt.

Die CDU besteht hingegen auf mehr Zeit: Lieberknecht solle ganz normal ins Amt kommen, einen Haushaltsentwurf für 2021 vorlegen, der dann vom Parlament verabschiedet werden müsste. Danach könnten Neuwahlen eingeleitet werden. Der Vorschlag Ramelows weise in die richtige Richtung, greife jedoch zu kurz, hieß es in einer Mitteilung der Fraktion am Dienstagnachmittag. Darüber hätten CDU-Landeschef Mike Mohring, sein Stellvertreter Mario Voigt am Dienstag ausführlich mit Christine Lieberknecht beraten. Das Treffen fand nach Informationen dieser Zeitung am Mittag in Apolda statt. Weiter heißt es: „Im Ergebnis dieses Gesprächs schlägt die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag vor, Christine Lieberknecht zur Ministerpräsidentin zu wählen und sie mit der Bildung einer voll arbeitsfähigen technischen Regierung des Übergangs zu betrauen.“ Sie solle aus von LINKE, CDU, SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP parteiübergreifend berufenen Experten bestehen und die volle Handlungsfähigkeit hinsichtlich der entscheidenden Herausforderungen des Landes herstellen. Die Linke-Landeschef Susanne Hennig-Wellsow hatte allerdings bereits angekündigt, dass das Angebot der Wahl Lieberknechts nur zu den angekündigten Bedingungen bestehe. Gehe die CDU nicht darauf ein, werde es zurückgezogen. Reformerin, Königsmörderin, Moderatorin: Wer ist Christine Lieberknecht? Liveblog Thüringen-Wahl: CDU stellt Bedingungen für Wahl von Lieberknecht