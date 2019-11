CDU-Generalsekretär offen für Zusammenarbeit mit rot-rot-grüner Minderheitsregierung

„Ich kann mir eine sachorientierte und themenbezogene Zusammenarbeit in Einzelfällen im Parlament vorstellen“, sagte CDU-Generalsekretär Raymond Walk im Gespräch mit dieser Zeitung. „Die Schnittmengen sind groß.“ Er denke dabei unter anderem daran, das Ehrenamt in die Verfassung aufzunehmen, kleine Kommunen besser auszustatten, Bürokratie abzubauen, Digitalisierung voranzutreiben, den Öffentlichen Personennahverkehr attraktiver zu gestalten, Unterrichtsausfall zu minimieren oder mehr Polizisten einzustellen.

„In jedem Einzelfall um Einigung ringen“

Und selbst dort, wo man unterschiedlicher Meinung sei, beispielsweise beim Erhalt der freien Schulen, der Förderschulen oder der Schulen im ländlichen Raum gebe es Möglichkeiten der Verständigung. „Da kriegen wir keine Einigung hin, aber das ist doch zugleich die Chance, unsere Forderungen umzusetzen, die wir in den vergangenen Jahren nicht einmal durchbringen konnten“, zeigte sich Walk optimistisch. „Da werden wir doch einen Konsens hinbekommen.“

Auch bei Bodycams für die Polizei oder Videoüberwachung im öffentlichen Raum erhofft sich der CDU-Mann Bewegung. „Das sind doch die spannenden Themen, bei denen wir möglicherweise auch die FDP mit im Boot haben“, sagte er. „Wir müssen in jedem Einzelfall um eine Einigung ringen.“

Keine Gespräche mit Linken im Vorfeld von Regierungsbildung

Es bleibe aber dabei, dass es keine Gespräche mit der Linken im Vorfeld einer Regierungsbildung gebe. Deshalb könne man auch nicht von einer Duldung oder Tolerierung sprechen. Politik lebe auch von Glaubwürdigkeit und Haltung, so Walk. Alles andere sei in der CDU auch nicht vermittelbar. 50 Prozent der Mitglieder, die sich meldeten, drohten aus der Partei auszutreten, wenn man mit der AfD spreche, 50 Prozent, wenn man mit den Linken spreche. Deshalb sei es wichtig, nach der Wahl auch zu machen, was man vor der Wahl angekündigt habe.

Die CDU werde Bodo Ramelow nicht zum Ministerpräsidenten wählen. Aber Ramelow könnte in einem dritten Wahlgang vom Landtag ins Amt gehoben werden und zwar mit der relativen Mehrheit der Stimmen, über die Rot-Rot-Grün verfügt.