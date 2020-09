Carsten Schneider (am Pult) soll auch 2021 für die SPD um Wahlkreis Erfurt-Weimar für den Bundestag kandidieren. Das beschloss die Nominierungsversammlung mit 93,5 Prozent.

Wenn in der vormaligen Parteischule der SED in Erfurt ausgerechnet die einst zwangsvereinigte SPD eine Parteiveranstaltung durchführt, hat das auch 30 Jahre nach dem Ende der DDR einen sehr eigenen Charme. Zumal dann, wenn am Ende das Ergebnis 93,5 Prozent lautet.