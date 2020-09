Der Streit um die Thüringer Straßennamen

Die Mohrengasse in Erfurt soll nach dem Willen von Aktivisten umbenannt werden, da der Begriff „Mohr“ rassistische Stereotype transportiere.

Erfurt/Jena. Aktivisten fordern, in mehreren Städten Thüringens umstrittene Bezeichnungen für Straßennamen auszutauschen. Dabei stoßen sie auf Widerstand.

Nettelbeckufer, Sodenstraße, Mohrengasse – es sind Straßennamen wie diese, die nach Ansicht von Kritikern aus Thüringer Städten verschwinden sollen. Denn sie würden rassistische Stereotype bedienen oder historischen Persönlichkeiten huldigen, die an kolonialen Verbrechen beteiligt waren. Andere wollen hingegen an den Straßennamen festhalten, da diese untrennbar mit dem Stadtbild verbunden seien. Klar ist, dass auch in Thüringen die Debatte um mutmaßlich koloniale und rassistische Straßennamen inzwischen lautstark geführt wird.