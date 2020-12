Es ist ungewiss, ob Walter Rosenthal an diesem Mittwoch als Hochschulmanager des Jahres geehrt wird. Mit fünf weiteren Persönlichkeiten ist er nominiert.

Aber fest steht: Egal, wen die Jury kürt - am Abend wird der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena wieder zum gepackten Rucksack greifen und ihn über die Schulter werfen. Blau-grau ist der Stoff, der nach mehr als einem Jahrzehnt einige Gebrauchsspuren aufweist. Ein Tausch Alt gegen Neu wäre also durchaus angebracht, doch Walter Rosenthal denkt an keinen Wechsel. „Warum? Es passt alles rein, er ist praktisch und hat sogar einige Geheimfächer“, bemerkt der 66-Jährige lächelnd und zupft am Sakko des sicherlich maßgeschneiderten Anzugs. „Außerdem waren wir Zehntausende Kilometer und Stunden unzertrennlich.“ Allein schon als Transportmittel für Ordner und Akten hätte sich der Rucksack bestens bewährt.

Walter Rosenthal hat beruflich eine außergewöhnliche Karriere hinter sich. Er studierte Medizin unter anderem in London, promovierte in Gießen, arbeitete in Heidelberg, Berlin und in Houston, hatte einen Lehrstuhl an der Uni Gießen inne, danach an der Charité. Er leitete das Leibniz-Institut für Molekulare Pharmakologie und danach das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin jeweils in Berlin. Seit 2014 ist er Präsident der Uni Jena – der einzigen Volluniversität in Thüringen. Zugleich gehört er vielen Gremien an, ist seit 2012 unter anderem auch Mitglied der Leopoldina. Seine Visionen begeistern, er hat Funktionen und Titel zuhauf, die für seine wissenschaftlichen Erfolge in den vergangenen Jahrzehnten stehen.

Rolle als Krisenmanager in der Pandemie wird gelobt

Die jetzige Ehrung der Nominierung begründet die Jury damit, dass es „Herr Rosenthal schafft, die Hochschule nachhaltig zu verändern und voranzubringen, ohne die Brechstange anzusetzen. Engagiert kniet er sich in die Arbeit an der Universität und prägt den Diskurs.“ Zudem würde er das Umfeld mit einer „ruhigen und ausgewogenen Art mitnehmen.“ Ausdrücklich wird dabei seine Rolle als Krisenmanager in der Pandemie gelobt: „Von Beginn an ist er sehr präsent gewesen und hat die Fäden in der Hand behalten.“

Geboren ist Walter Rosenthal in Siegen, aufgewachsen mit drei Geschwistern in einem nur wenige Kilometer entfernten kleinen Dorf – bei konservativen, protestantisch-gläubigen Eltern. „Für mich als Jugendlichen waren Kino, Kneipe und Tanzen tabu.“ Dass diese Strenge mit ihm etwas gemacht hat, glaubt er nicht – bei der Überlegung darüber streicht er sich den Stoppel-Bart. „Zumindest habe ich versucht, mich nach dem Auszug vom einengendem religiösen Gedankengut zu lösen und für mich Freiräume zu finden.“

Seit 2014 ist Walter Rosenthal Präsident in Jena. Anfangs hat er in der Gäste-Unterkunft der Uni im alten Gebäude der Dornburger Schlösser gelebt. Er war der einzige Bewohner in den drei Schlössern – für ihn immer noch der schönste Platz in Thüringen. Etwa 80 Quadratmeter groß, im Dachstuhl verankert, sechzig Stufen von oben nach unten, rund 100 Meter über den Niederungen der Saale gelegen – diese „Traumwohnung“ war für ihn monatelang sein Zuhause.

Thüringer ins Herz geschlossen

Von Thüringen kannte Walter Rosenthal bis zu seiner Ernennung als Präsident wenig. Natürlich, Goethe, Schiller und Luther waren ihm vertraut, Denker und Dichter, die er aus unterschiedlichsten Gründen schätzt. Aber wie würde er mit den Menschen der Gegenwart klar kommen? Nun, einige Jahre später, hat er die „zunächst oft zurückhaltenden“ Einwohner zahlreich ins Herz geschlossen. Er sei dankbar „hier zu sein.“

Seit etwa drei Jahren lebt der Vater von drei Kindern im Pfarrhaus in Hainspitz, einer Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis. Dort entspannt er mit seiner Frau Elke, die Superintendentin des Kirchenkreises Arnstadt-Ilmenau ist. Nach einer langen Woche am liebsten bei der Gartenarbeit. Doch für Tätigkeiten solcher Art ist aktuell wenig Zeit, die Pandemie verschlingt die Stunden. Immerhin ist er für das Wohl und Wehe von Tausenden Studenten aus aller Welt verantwortlich.

Eine Lust. Und eine Last, die aber kleiner wird, weil Walter Rosenthal sie nicht alleine trägt, sondern Gremien wie das Präsidium und den Senat mit einbindet. Wöchentlich kommt der Krisenstab zusammen, um über die Corona-Situation zu beraten. Rosenthal, mit Hintergrundwissen als Arzt ausgestattet, gibt Orientierung und verteilt die Aufgaben. Das Bedürfnis nach Sicherheit wäre groß, das bedeute, Informationen mitzuteilen und auch Begründungen für Entscheidungen. Er lenkt, „doch ich gehe in manche Sitzung mit einer anderen Meinung raus als ich reingegangen bin.“ Sein Teamgeist wird gelobt, er schätzt diesen auch ungemein, nennt die Berufung in den Kreis der Finalisten „eine Nominierung der Universität.“

Rosenthal will die Zukunftsfähigkeit der Universität vorantreiben

Dort steht er am Beginn seiner zweiten Amtszeit. Zunächst hatte ihm noch das Forschende gefehlt, „das war wie ein Entzug.“ Doch an der Uni werde er „ja durch ein Kaleidoskop der Wissenschaften dafür entschädigt.“ Nun gehe es darum, die Zukunftsfähigkeit der Universität voranzutreiben, „damit sich die Institution umfassend gut entwickelt.“ Wenn Walter Rosenthal redet, streut er die Worte, ohne mit Wissen zu prahlen. Die Klugheit kommt bescheiden daher, hinter – nicht vordergründig. Und so mag er auch eher die Menschen, die sich zurücknehmen. „Es gibt Leute, die eine Menge wissen, aber trotzdem ungebildet sind.“ Eine Persönlichkeit zeichne sich für ihn durch Authentizität, Offenheit und Empathie aus, mit Blick für den Nachbarn, gerade jetzt in der Pandemie.

Er glaubt, dass diese auch langfristig den Alltag an der Uni verändern wird. Der Mix aus Online-Lehre und Präsenzveranstaltungen könnte sich dauerhaft durchsetzen, wobei gerade die Erstsemester wegen der fehlenden Kommunikation in den ohnehin schwierigen Anfangswochen derzeit sein Mitgefühl haben.

„Der Online-Unterricht wird noch zunehmen. Andererseits wünsche ich mir, dass die Uni mehr als jetzt ein Lebensort mit vielen Begegnungen und der Chance des Austauschs abseits von Seminarräumen, Hörsälen oder Laboren wird.“ Als Visionär hat er bauliche Ideen für Veränderungen des Campus schon im Kopf. Es würde nicht wundern, wenn sie auch bereits akribisch auf einem Papier-Entwurf stehen und auf dem Holz-Schreibtisch im Präsidialbüro lagern. Dort, wo für aktuell 18.000 Studenten der Weg in die Zukunft bereitet wird.

Und was würde er studieren, wenn die Möglichkeit dazu bestünde? Walter Rosenthal muss nicht lange nachdenken: „Physik.“ Um nach kurzer Pause zu ergänzen. „Ich möchte endlich mal tief in die Relativitätstheorie eintauchen.“

Ein praktischer Rucksack könnte bestimmt auch da eine nützliche Begleitung sein.

Sechs Finalisten

Das Centrum für Hochschulentwicklung und die Wochenzeitung „Die Zeit“ vergeben jährlich die Auszeichnung „Hochschulmanager/in des Jahres“. Eine Jury, der die ehemalige Bundesministerin für Wissenschaft Johanna Wanka angehört, hat in drei Stufen sechs Leitungspersönlichkeiten gewählt, die die Entwicklung ihrer Hochschule geprägt haben. Neben Walter Rosenthal sind das Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Uni Berlin, Anja Steinbeck, Rektorin der Uni Düsseldorf, die Rektoren der Universitäten von Aachen und Hohenheim, Marcus Baumann und Stephan Dabbert, sowie Micha Teuscher, Präsident der HAW Hamburg.