Der Weg zu einer Regierung in Thüringen

Am Freitag setzten Linke, SPD und Grüne ihren Verhandlungen über die Bildung einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung fort. Dabei sollten die inhaltlichen Streitpunkte – vor allem in der Innen- und Migrationspolitik – ausgeräumt werden. Dies ist der Zeitplan zur Koalitionsbildung:

Samstag, 11. Januar: Die Sozialdemokraten laden interessierte Parteimitglieder auf die Erfurter Messe ein, um über den vorläufigen Entwurf des Regierungsvertrags zu reden.

Sonntag, 12. Januar: Die Grünen informieren die Kreisvorstände in Erfurt über den Stand der Verhandlungen.

Montag, 13. Januar: Linke, SPD und Grüne reden im Erfurter Radisson-Hotel erstmals im Block mit CDU und FDP. Dabei wird wahrscheinlich auch das Thema einer „Projektregierung“ von Linke und Union angesprochen, das Anfang dieser Woche der frühere CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus angeschoben hatte. Linke, SPD und Grüne lehnen die Initiative ab, der geschäftsführende Linke-Ministerpräsident Bodo Ramelow hatte aber zumindest teilweise Sympathien erkennen lassen.

Dienstag, 14. Januar: Die CDU-Landtagsfraktion tagt zu ihrer Neujahrsklausur in Bad Blankenburg. Erst dort werden die Abgeordneten erstmals über das Thema „Projektregierung“ diskutieren können.

Mittwoch, 15 Januar: Linke, SPD und Grüne planen den offiziellen Abschluss der inhaltlichen Gespräche über ihren Regierungsvertrag.

Donnerstag, 16. Januar: Rot-Rot-Grün will sich über die Verteilung der Ressorts einigen. Die Linke dürfte neben der Staatskanzlei mindestens das Bildungsministerium und das Sozialministerium behalten. Die SPD hält an den Ressorts für Finanzen, Innen und Wirtschaft fest. Dies ist weitgehend unumstritten. Für Konflikte sorgen die Grünen: Sie wollen das Justizressort gegen das Infrastrukturministerium (bisher Linke) tauschen. Zudem soll mindestens die Landwirtschaftsabteilung zurück ins Umweltministerium wandern.

Beides lehnt die Linke ab, die SPD ist skeptisch. Darüber hinaus wird ein vorsichtiger Neuzuschnitt mancher Ressorts diskutiert. So will etwas Ramelow die Zuständigkeiten für das Thema Zuwanderung in einem Ministerium bündeln. Die SPD würde gerne die Abteilung für den Arbeitsmarkt aus dem Sozial- ins Wirtschaftsministerium holen.

Freitag, 17. Januar: Die Grünen informieren ihre Mitglieder per Rundschreiben über die Verhandlungsergebnisse. Die Linke bereitet eine Mitgliederbefragung vor.

Freitag, 23. Januar: Die SPD entscheidet auf einem Parteitag in Erfurt über den Regierungsvertrag und den Eintritt in eine Minderheitsregierung.

Samstag, 24. Januar: Auf einem Landesparteitag in Apolda stimmen über die Grünen über Vertrag und Regierungsbeteiligung ab.

Februar: Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) stellt sich der Wahl im Landtag. Als der Termin war zuerst der 7. Februar im Gespräch.

Inzwischen heißt es, dass eine Parlamentssondersitzung nach den Winterferien, die bis zum 16. Februar dauern, beantragt werden könnte.

Linke, SPD und Grüne verfügen gemeinsam über 42 Sitze – damit fehlen vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. AfD, CDU und FDP haben bislang angekündigt, Ramelow nicht wählen zu wollen.

Damit muss Rot-Rot-Grün auf den dritten Wahlgang hoffen: Dann reichen „die meisten Stimmen“. Nach der dominierenden Verfassungsinterpretation bedeutet dies, dass nur die Ja-Stimmen zählen. Die Anzahl der Nein-Stimmen wäre dann irrelevant.

Nach seiner möglichen Wahl würde Bodo Ramelow sein Kabinett ernennen, das dann vor dem Parlament vereidigt würde. Eine Zustimmung der Abgeordneten ist dann nicht mehr vorgesehen.

Die neue Regierung wäre im Amt.

