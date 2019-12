Der grundsätzliche Wille ist da. Doch noch ist sie längst nicht perfekt, die neue rot-rot-grüne Regierung im Minderheitsformat. Die Linke möchte ihre Mitglieder befragen. SPD und Grüne wollen Parteitage entscheiden lassen.

Zumal: Inhaltlich ist bisher wenig geklärt. „Es ist schon eine Frage, wohin wird die Landwirtschaft entwickelt“, sagt Dirk Adams, der Grünen-Fraktionschef. „Uns geht es um Qualität, nicht um Masse.“ Natürlich werde auch die Windkraft eine Rolle spiele, ebenso wie der Verfassungsschutz oder die Garantie für alle Grundschulen. „Und worüber wir uns streiten werden, ist die Beitragsfreiheit in Kindergärten“, sagt Adams. Bevor das letzte Kita-Jahr beitragsfrei gemacht werde, müsse die Betreuung besser werden.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Matthias Hey, formuliert die schwierigen Umstände gewohnt bildreich. „Eine Koalition oder das Abstimmen zwischen drei Farben ist nie ein politisches Bällebad“, sagt er. „Hin und wieder kann es auch sein, dass es ein bisschen hakt.“ Aber: Es gebe eine große Geschlossenheit, allen sei klar, was auf dem Spiel steht.

„Auf gutem Weg“

„Ich finde, das alles ist auf einem sehr guten Weg“, behauptet gar die Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow. Es gebe einen Zeitpunkt für die Wahl des Ministerpräsidenten. Und es gebe demnächst ein gemeinsames Papier als Koalitionsgrundlage, dem sich andere anschließen könnten. „Insofern wüsste ich nicht, warum ich jetzt zweifeln sollte.“

Das Zukunftspapier, sagt sie, werde zwar nicht so ausführlich ausfallen wie ein klassischer Koalitionsvertrag. Aber auch ihre Linke wolle darin zentrale Ziele unterbringen, zum Beispiel einen Mietendeckel für Erfurt und Jena.

Doch diese Außendarstellung bildet das komplexe Innere von Rot-Rot-Grün nicht ansatzweise ab. Schon bisher war das Bündnis längst nicht so harmonisch, wie es sich öffentlich präsentierte. Dass man sich jetzt als Minderheit zusammenraufen muss, vertieft die alten Konfliktlinien.

Selbstbewusste Linke

Unabhängig von fehlenden Mehrheiten beginnen die Probleme damit, dass sich ein Wahlgewinner und zwei Wahlverlierer neu zusammenfinden müssen – und niemand weiß, wann der nächste Wahlkampf beginnt. Die Linke hat nochmals zugelegt und stellt nun die mit Abstand stärkste Fraktion im Landtag, derweil die SPD ein Drittel ihrer Abgeordneten einbüßte und die Grünen es gerade noch ins Parlament schafften.

Die Linke wirkt deshalb selbstbewusster denn je. Für sie ist es vor allem anderen wichtig, dass Bodo Ramelow als Regierungschef bestätigt wird, der damit, das wird immer deutlicher, als Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl zementiert wird. Derweil wollen SPD und Grüne in der Regierung sichtbarer werden, um mit einem erkennbaren Profil in die vielleicht schon 2021 anstehenden Neuwahlen zu gehen. Die Situation, dass Ramelow, ob nun gewollt oder nicht, die meisten Erfolge für sich vereinnahmt, soll sich nicht noch einmal wiederholen.

Diese Zielkonflikte führen zu strategischen Differenzen. Die SPD will die bisher geübte Koalitionsdisziplin aufweichen, um sich mit eigenen Gesetzesinitiativen im Parlament darstellen zu können und würde gerne die Arbeitsmarktpolitik ins Wirtschaftsministerium holen.

Die Grünen haben schon mal wieder zwei Ministerien angemeldet, wobei sie neben dem in alter Pracht wiederauferstandenen Umwelt- und Agrarministerium auf das Infrastrukturressort schielen, das seit dem Wechsel der bisherigen Ministerin Birgit Keller (Linke) ins Parlamentspräsidium vakant ist.

Erratisches Wunschkonzert

Fraktionschef Adams formuliert den Anspruch deutlich. Die Landwirtschaft müsse zurück ins Umweltministerium, sagt er. Und Bau, Verkehr, Energie seien durchaus Bereiche, in denen er persönlich glaube, als Minister etwas für Thüringen erreichen zu können.

Dieses einigermaßen erratisch wirkende Wunschkonzert führt dazu, dass die drei Partner intern zunehmend genervt aufeinander reagieren.

Die öffentlichen Überlegungen Ramelows, sich auch ohne SPD und Grüne zur Abstimmung zu stellen, um danach eine Expertenregierung zu stellen, resultierten aus diesem Frust. Die Linke und der Ministerpräsident wissen, dass ihnen nicht viel Zeit bleibt. Selbst wenn die geschäftsführende Regierung theoretisch unbefristet im Amt bleiben kann: So lange Linke, SPD und Grüne ihre innere Mechanik nicht klären und vereint mit CDU und FDP reden, so lange kann sich im Parlament eine unkontrollierbare Eigendynamik entwickeln.

So brachten Christdemokraten und Liberale, die derzeit zu allen Gesprächen nur gemeinsam auftauchen, am Mittwoch eine Gesetzesinitiative ein, mit der 168 Millionen Euro aus der Rücklage des Landes an die Kommunen umgelenkt werden sollen.

Die bisherigen Koalitionsparteien reagierten ablehnend. Doch mit der AfD stünde die Mehrheit. „Wir haben die Initiative wohlwollend zur Kenntnis genommen“, sagte ihr Parlamentarische Geschäftsführer Stefan Möller. Da entstehe jetzt „eine interessante Lage“.

CDU und FDP wollen rot-rot-grüne Minderheitsregierung nicht stützen