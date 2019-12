„Die Treuhand wird zum Sündenbock gemacht“ – Ex-Chef spricht über Nachwendezeit

Die Arbeit der Treuhandanstalt nach der Wende löst bis heute emotionale Diskussionen und Reaktionen aus. Ziel der noch zu DDR-Zeiten angeregten und von der Volkskammer im Sommer 1990 per Gesetz auf den Weg gebrachten Behörde war die Überführung der volkseigenen DDR-Wirtschaft in die soziale Marktwirtschaft. Tausende Betriebe wurden privatisiert oder abgewickelt, viele Ostdeutsche verloren ihren Job oder mussten sich neu orientieren.

Arbeitsweise und Folgen der Treuhand in Thüringen waren Thema der zweiten Ringvorlesung von Landtag, Universität Erfurt und der Thüringer Allgemeinen. Im Wintersemester 2019/2020 steht die Reihe unter dem Motto „30 Jahre vereintes Deutschland. Ost-West-Annäherungen im medialen und politischen Spannungsfeld“.

Mit Volker Großmann, ab 1991 Chef der Erfurter Treuhand-Niederlassung, wurde einmal mehr ein Vortragender gewonnen, der im Hörsaal 2 des Kommunikations- und Informationszentrums auf dem Erfurter Campus aus eigenem Erleben über die Ereignisse berichten konnte.

Neben der unmittelbaren Zeitzeugenschaft gehe es um unterschiedliche Perspektiven und Interpretationen der Wendezeit, so die durch Uni-Professor Patrick Rössler und TA-Chefredakteur Jan Hollitzer vertretenen Veranstalter.

Bilder wie diese haben sich in die Erinnerung der Ostdeutschen eingebrannt und das Bild von der Treuhand geprägt: Arbeiter kämpfen gegen die Schließung ihrer Betriebe. Im Bild: Kaliwerk Bischofferode. Foto: Sascha Fromm / TA

Großmann begann seine Vorlesung mit mehreren aktuellen Zitaten, in denen die Treuhand noch immer als Übel der Nachwendezeit und Trauma der Ostdeutschen abgekanzelt wird. Die Treuhand werde zum Sündenbock gemacht und spalte bis heute die Gesellschaft. Auch Politiker nutzten sie als willkommenen Blitzableiter, um von eigenen Fehlern abzulenken.

Der Redner erinnerte an das Jahr 1990 und die Erwartungen an eine Transformation des alten DDR-Systems. Der Zusammenbruch der konkursreifen DDR und Forderungen wie „Wir sind ein Volk“ und „Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr“ hätten die Marschrichtung vorgegeben. Es habe keine marktwirtschaftliche Kalkulation und kaum weltmarktfähige Produkte gegeben, die Produktivität lag weit hinter der des Westens, hinzu kamen große Umweltprobleme, sagte Großmann. Angestammte Märkte seien weggefallen, Ostdeutsche wie Osteuropäer wollten vor allem Westprodukte kaufen.

Die Nachfrage durch westliche Investoren ließ rasch nach

Bilder wie diese haben sich in die Erinnerung der Ostdeutschen eingebrannt und das Bild von der Treuhand geprägt: Arbeiter kämpfen gegen die Schließung ihrer Betriebe. Im Bild: Automobilwerk Eisenach. Foto: Norman Meißner / TA

Das Versprechen von Bundeskanzler Helmut Kohl, es werde schon bald blühende Landschaften geben, weckte falsche Erwartungen. Eine wesentliche Aufgabe der Treuhand sei es gewesen, seriöse Investoren für die zum Teil maroden DDR-Betriebe zu finden und zu verhindern, dass Ostdeutschland zur verlängerten Werkbank des Westens wird. Diese Arbeit sei alternativlos gewesen. „Wir haben die westdeutschen Unternehmer gezwungen, im Osten zu investieren“, sagte Großmann.

Anfangs hätten die Interessenten noch Schlange gestanden, schon bald habe die Nachfrage jedoch merklich nachgelassen. Zum Vorwurf, es seien nur Westdeutsche zum Zuge gekommen, verwies Großmann auf zahlreiche Privatisierungen nach dem Prinzip des Management Buy-out. Vielfach seien dabei Ostdeutsche eingebunden gewesen. Um sie zu entlasten, haben man belastete Grundstücke aus den Verträgen genommen, Kaufpreise gestundet oder Kredite abgelöst. Ostdeutsche seien damals nicht mit Geld gesegnet gewesen, ihr Kapital habe in Anpassungs- und Innovationsfähigkeit bestanden wie auch im Talent, mit schwierigen Situationen kreativ umzugehen, so der Ex-Treuhandchef.

Auch auf kriminelle Machenschaften ging Volker Großmann in seiner Vorlesung ein. Auch westdeutsche Unternehmer seien keine Heiligen, sagte er. Gauner und Glücksritter aus Ost und West hätten ein weites Betätigungsfeld gesehen. Die Treuhand habe das Problem erkannt und eine eigene, unabhängige Sonderstabsstelle Recht eingerichtet.

Verteilung des Volkseigentums mit Anteilsscheinen hatte keine Chance

Bilder wie diese haben sich in die Erinnerung der Ostdeutschen eingebrannt und das Bild von der Treuhand geprägt: Arbeiter kämpfen gegen die Schließung ihrer Betriebe. Im Bild: Robotron-Büromaschinenwerk Sömmerda. Foto: Ina RENKE / TA

Von schließlich 3600 Verdachtsfällen, von denen etwa die Hälfte Bezug zur Treuhandanstalt gehabt habe, hätten 430 zu Strafanzeigen gegen die Treuhand geführt. Die Staatsanwaltschaften eröffneten 219 Verfahren, 119 Verfahren wurden eingestellt. In 24 Fällen seien Urteile ergangen. Zählte man die noch nicht abgeschlossenen Fälle hinzu, wären nicht mehr als 40 Fälle zu erwarten, das entspreche dem bundesdeutschen Durchschnitt bei Wirtschaftskriminalität.

In der anschließenden, teil emotional geführten Diskussion kamen auch ursprüngliche Pläne von DDR-Bürgerrechtlern zur Sprache, das Volkseigentum in Form von Anteilscheinen an die DDR-Bürger zu verteilen. Laut Großmann hatte die Idee damals keine Chance. „Die DDR-Bürger sollten auf Knien dafür danken, dass es nicht dazu kam. Keine Bank hätte auch nur einen Pfennig dafür ausgezahlt“, sagte er.

„Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und zahlreiche Umfragen zeigen, dass die Einheit zur Zufriedenheit der Mehrheit erreicht ist. Das sollten wir uns nicht durch interessengleitete Minderheiten zerstören lassen. Die Treuhand hat ihre Aufgaben trotz aller Fehler und Probleme hervorragend erfüllt“, sagte Volker Großmann.

Fortgesetzt werden die Vorlesungen am 9. Januar mit „Mr. Tagesschau“ Jan Hofer. Weitere Redner werden die Bürgerrechtlerin Freya Klier (15. Januar) und der Präsident des Deutschen Bundestages und Mitverhandler des Einigungsvertrage, Wolfgang Schäuble (19. Februar), sein.