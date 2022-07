Die Zöpfe der zehnjährigen Anna aus Jena sind für kranke Kinder gedacht

Jena. Die zehnjährige Schülerin aus Jena ließ sich am Samstag ihre Haare für einen guten Zweck abschneiden.

Die zehnjährige Anna war am Samstag, 9. Juli, im Jenaer Friseur-Salon Masson eine besondere Kundin: Sie hatte zweieinhalb Jahre ihre Haare wachsen lassen, um sie zu spenden. „Ich habe eine Sendung über Kinder gesehen, die ihre Haare verlieren, weil sie krank sind. Ich wollte ihnen helfen“, sagt Anna. Ihre Mama Victoria Scholz-Gerlach wird die 30 Zentimeter langen Zöpfe nun an eine Zweithaar-Manufaktur in Nordrhein-Westfalen senden. Fünf Spender seien nötig, um eine Echthaarperücke herzustellen, weiß sie. Anna gefiel sich auch mit Bob-Frisur sehr gut und wünscht sich, dass andere Kinder ihr nacheifern