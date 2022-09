Editorial zum Heimatcheck: Stellen Sie Ihrem Wohnort ein Zeugnis aus

Leben Sie gern in Ihrem Ort? Chefredakteur Jan Hollitzer über den großen TA-Heimatcheck:

Liebe Leserinnen, liebe Leser,





leben Sie gern in Thüringen, in Ihrer Stadt oder in Ihrem Dorf?

Wie beurteilen Sie die Kinderfreundlichkeit, Infrastruktur oder das Freizeit- und Gastronomie-Angebot? Wie zufrieden sind Sie mit der Sicherheitslage?

Diese und noch viele Fragen mehr stellen wir Ihnen auf unserer Website. Am Ende steht ein Zufriedenheitsbarometer für Städte, Stadtteile, Gemeinden und Kommunen.

Die Zeugnisse, die von Ihnen ausgestellt werden, dienen zur Analyse und zur Diskussion.

Die Ergebnisse werden wir in ein paar Wochen vorstellen und die wichtigsten Themen in die Politik tragen.

Der Heimat-Check ist also eine Möglichkeit und ein Ort, sich aktiv einzumischen. Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und stimmen Sie hier ab.