Egon Krenz bedauert die Opfer des DDR-Systems

Die erste Ringvorlesung des Wintersemesters 2019/2020 mit dem Vortragenden Egon Krenz begann mit Verspätung. Wegen des großen Andrangs zog man in einen größeren Hörsaal um. Nach dem Thema Europa in der letzten Vorlesungsrunde geht es nun um „30 Jahre vereintes Deutschland – Ost-West-Annäherung im medialen und politischen Spannungsfeld“. Gastgeber Patrick Rössler von der Universität Erfurt sagte, man wolle wichtige Akteure des Geschehens von damals befragen und unterschiedliche Positionen hören. Mit dem letzten SED-Generalsekretär Egon Krenz komme ein „Zeitzeuge ersten Ranges“ zu Wort, der im Herbst 1989 einerseits den Wende-Begriff in den offiziellen Diskurs einbrachte und für den Befehl zum Verbot des Einsatzes von Schusswaffen verantwortlich zeichnete, andererseits aber den Status Quo eines zerfallenden Landes repräsentierte. TA-Chefredakteur Jan Hollitzer erinnerte daran, dass Krenz nach der Wende wegen seiner Verantwortung für Grenzregime und Mauertote verurteilt wurde und eine Haftstraße verbüßte. Wichtig sei es den Veranstaltern der Vorlesungsreihe jedoch, nicht nur übereinander, sondern miteinander zu reden.

Der 82-jährige Krenz nutzte diese Gelegenheit zwar sitzend, aber mit gewohnt fester Stimme. Fast eine Stunde lang sprach er über seine Version des Tages, an dem sich die Mauer für alle DDR-Bürger öffnete. Was er darlege, stamme nicht aus zweiter oder dritter Hand, sondern aus eigenem Erleben. „Legenden gibt es schon zu viele, ich möchte über Tatsachen sprechen“, sagte Krenz.

Dabei wurde es ebenso grundsätzlich wie detailliert. Für ihn sei am 9. November 1989 entscheidend, dass von den Deutschen die Last genommen worden sei, in einem möglichen Krieg aufeinander schießen zu müssen. „Dass der Kalte Krieg nicht zu einem heißen Krieg wurde, dazu trug die DDR bei, das wird heute oft vergessen“, sagte Krenz. Die Zerschlagung des sozialistischen Systems und der Sowjetunion und die damit verbundenen dramatischen weltpolitischen Folgen seien mitverantwortlich für das Chaos in der aktuellen Weltpolitik.

Eine Schlüsselrolle bei den Ereignissen vom Herbst 1989 kommt laut Krenz der damaligen russischen Führung und Partei- und Staatschef Gorbatschow zu. Krenz sagte, mit der Einführung des Wende-Begriffes habe er nicht die deutsche Einheit, sondern Veränderungen im Sinne von Glasnost und Perestroika gemeint. „Ich begriff zu spät, dass Gorbatschow damit bereits gescheitert war“, so Krenz. Allerdings hätten die Sowjets noch im Sommer 1989 nicht mal daran gedacht, ihren Status Quo in Deutschland aus der Nachkriegszeit aufzugeben. Ausführlich berichtete Krenz von einem Gespräch in Moskau am 1. November 1989, bei dem eine schnelle deutsche Einheit ausgeschlossen worden sei. „Wenn man die Ereignisse danach überblickt, ist kaum nachvollziehbar, wie schnell sich Gorbatschows Meinung geändert hat“, sagte Krenz. Damals habe er noch nicht gewusst, dass die Russen bereits hinter dem Rücken der DDR Kontakte zu Bundeskanzleramt in Bonn aufgenommen hätten, um zu erkunden, was die Bundesrepublik bereit wäre, für eine mögliche deutsche Einheit an die Sowjetunion zu zahlen.

In der von Jan Hollitzer moderierten Diskussion bekam Krenz sowohl Zuspruch als auch zum teil heftigen Widerspruch. Ein älterer Mann berichte von Opfern in seiner Familie durch das von Krenz repräsentierte DDR-System. „Ich würde mich an Deiner Stelle im tiefsten Mauseloch verkriechen“, rief er aufgebracht. Ein anderer warf dem Redner fehlende Selbstkritik vor. Krenz räumte Fehler ein und bedauerte, dass es Opfer gegeben habe. „Aber es gab in der DDR nicht nur die, die abgehauen sind oder Opfer waren. Es gab Millionen Leute, die hier gern gelebt haben. So lange man nicht daran denkt, dass auch diesen Leuten mit ihrer Biografie Gerechtigkeit widerfahren muss im heutigen Deutschland, so lange wird man Schwierigkeiten haben, das Zusammenleben von Ost und West zu organisieren“, so Krenz. Für ihn sei die DDR sein Leben gewesen. Da könne er heute nichts anderes sagen.