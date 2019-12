Gefährliche Rampe in Arnstadt beschäftigt Stadträte

Der Blick vom Prinzenhof zur Liebfrauenkirche ist atemberaubend. Gern stoppen Touristen, die an einer Stadtführung teilnehmen, hier und zücken ihre Kamera. Doch genau das bereitet den Stadtführern immer wieder Sorgen. Denn fotografierend treten die Besucher dabei auch gern mal ein, zwei oder drei Schritte zurück, ohne hinter sich zu schauen.

Gehweg liegt über der Straße

Das Tückische dabei: Sie stehen auf einem Fußweg, der sich deutlich mehr als einen Meter über der Fahrbahn befindet. Ein Geländer, das Stürze verhindern kann, gibt es nicht.

„Wir behandeln das Thema in aller Regelmäßigkeit im Stadtrat“, betonte jüngst Christian Hühn (SPD) im Stadtrat. Aktuell hat es die AfD wieder auf die Agenda gesetzt. Ergebnis der Diskussion: Man müsste mal diskutieren, was man tun kann.

Haftungsfrage ungeklärt

Denn die Auffassungen darüber, ob die Stadt aktiv werden muss, gehen durchaus auseinander. Laut Baugesetzbuch muss sie das nicht, sagt Bauamtsleiter Peter Geske. Der Weg sei klar erkennbar und es gebe ein entsprechendes Gerichtsurteil, dass man an einer solchen Verkehrsanlage ein Geländer errichten müsse. Auch müsse die Stadt bei Unfällen nicht haften, hatten Richter in einem ähnlichen Fall entschieden.

Der Kommunale Schadensausgleich, die Versicherung von Städten und Gemeinden, sieht das anders. Vor geraumer Zeit schon schickte ein Vertreter der Stadt die Einschätzung, dass sie sehr wohl haftbar wäre, würde jemand von der hohen Kante stürzen.

Denkmalschutz ist zu beachten

Doch ganz so einfach lässt sich dort kein Geländer nachrüsten. Unter anderem sind Denkmalschutzauflagen zu beachten. Für mehr Orientierung könnten auch Blumenkübel sorgen, doch da winkten die Stadträte gleich ab. Zu oft werde in Arnstadt randaliert. Die Kübel, so hieß es, würden wahrscheinlich schon am nächsten Tag auf der Straße liegen.

Denkbar sei aber auch, statt eines Geländers eine höhere Kante anzubringen. Diese nehmen unter anderem Sehbehinderte besser war, auch Menschen mit Rollator würden diese bemerken.

Zu einem Ergebnis kam der Ausschuss vorerst nicht, das Thema soll noch einmal beraten werden.

Leitstreifen im Rathaus gefordert

Auch zu einem zweiten AfD-Antrag, dem Anbringen von Leitstreifen für Sehbehinderte im Rathaus, gab es vorerst nur einen Zwischenstand. Schon unter Bürgermeister Dill (pl) war dies ein Thema, nun hat es sein Amtsnachfolger Frank Spilling (pl) auf dem Tisch. Leitstreifen vor den Eingängen und bis zum Bürgermeisterzimmer aufzubringen, ist eigentlich kein Problem und auch nicht sonderlich kostenintensiv. Aber auch hier sind Absprachen mit dem Denkmalschutz notwendig, denn für den historischen Teil des Rathauses gelten besondere Auflagen. Werden diese Hürden genommen, könnten sie Leitstreifen im kommenden Jahr angebracht werden. Klar ist: Sie werden aufgeklebt und nicht in die Stufen des Rathauses eingefräst. Denn das lässt sich auf lange Sicht gesehen nicht gut reinigen.