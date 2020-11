Gewaltprävention hinter Gittern droht in Thüringen das Aus

Ein Programm zur Gewaltprävention bei Rechtsextremen und Islamisten in Thüringer Gefängnissen könnte vor dem Aus stehen. Der Jenaer Verein Drudel 11, der seit 2017 mit Geld des Bundes und des Landes das Konzept entwickelt und umgesetzt hat, schlägt Alarm. Denn Thüringen will auch nächstes Jahr zur Deradikalisierung in Gefängnissen nur zwei Personalstellen mit finanzieren, kritisiert Sebastian Jende gegenüber dieser Zeitung.