Hajo Funke: AfD trägt Mitschuld an aggressiver Rhetorik und Gewalt

Der Berliner Extremismusforscher Hajo Funke beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit erstarkenden rechtsextremen Strukturen in Deuschland. In den vergangenen Jahren geriet auch die AfD verstärkt in den Fokus seiner Arbeit. Nach seiner Ansicht ist der Täter von Hanau von einem paranoiden Rassismus angetrieben worden.

Herr Funke, trotz der NSU-Morde und des 2012 abgegebenen Regierungsversprechens, dass sich so etwas nie wiederholen dürfe, kam es 2019 zum Mord an Walter Lübcke und den Anschlag auf die Synagoge in Halle sowie vor wenigen Tagen zur Bluttat von Hanau. Was läuft falsch in Deutschland?

Es ist viel an Aufklärung in Sachen NSU-Terror geschehen, gerade auch in Thüringen. Trotzdem wurde die NSU-Katastrophe nicht ausreichend aufgearbeitet. Das trifft selbst auf Thüringen zu, obwohl es dort vielleicht den besten Untersuchungsausschuss gegeben hat. Aber auch dieses Gremium ist an Grenzen gestoßen, als Verbindungen zwischen Rechtsextremismus und organisierter Kriminalität aufgeklärt werden sollten.

Damit gibt es weiter schwächen bei der Aufarbeitung ...

...und Schwächen bei den Sicherheitsbehörden. Diese haben offenbar erst im Vorjahr, vor allem nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle, die Dramatik der Entwicklung des Rechtsextremismus in Deutschland erkannt und sich gesagt, so kann es nicht weiter gehen. Nur gibt es bei den Sicherheitsbehörden immer noch enorme Defizite aus den letzten beiden Jahrzehnten seit Mitte der 90er-Jahre gerade auch in Thüringen, die sie nun daran hindern, die Sicherheitspolitik zu entwickeln, die nötig wäre. Hinzu kommt, dass seit 2014 die Zahl gewaltbereiter Rechtsextremer in diesem Land um 20 Prozent zugenommen hat.

Aber das ist nicht die einzige Veränderung in dieser Gesellschaft?

Und deshalb drittens: Es gibt eine Entwicklung von gesellschaftlichen Ressentiments durch Bewegungen wie Pegida, durch Hooligans gegen Salafisten und seit 2015 auch durch den Flügel in der AfD, die sich so verbreitet haben, dass daraus auch ein Mehr an Gewalt entstanden ist.

Wie muss man sich das vorstellen?

Wenn der Resonanzboden an autoritären Einstellungen in der Gesellschaft, egal ob in den Ländern im Osten oder im Westen der Bundesrepublik, durch Agitatoren von ganz weit rechts ins Schwingen gebracht wird und kaum mehr zur Ruhe kommt, dann hat das Konsequenzen.

Und eine Konsequenz der Entfesselung von Ressentiments ist, dass sich gerade labile Charaktere, wie beim Attentäter von Halle und wie beim Attentäter von Hanau, nach diesen Agitationsrufen ausrichten und sagen okay, wenn auch die das sagen, dann ist es jetzt Zeit zuzuschlagen. So entsteht eine Interaktion zwischen aggressiver Rhetorik und Gewalt. Diese kann das Zusammenleben durch Gewalt zerstören. Und das macht die Mitschuld insbesondere der Thüringer AfD unter Leitung des Hetzers Björn Höcke aus.

Gibt es eine Korrelation zwischen der zu beobachtende Verrohung des gesellschaftlichen Diskurses und Gewalt?

Der Einfluss von fremdenfeindlicher und rassistischer Agitation durch Teile der AfD ist immens. Er ist dann am größten, wenn es in den Menschen oder in diesen Gruppen, die sich davon beeindrucken lassen, keine Gegenwehr, keine zureichende demokratische Impfung gibt. Das ist bei denen der Fall, die besonders labil sind, und erst recht bei denen, die verwirrt sind oder Verschwörungstheorien folgen. Für diese Menschen ist es passgenau zu sagen, es sind die anderen schuld, diese Minoritäten, die Muslime, diese Türkinnen und Türken oder diese Flüchtlinge. Gerade in dem Maße, in dem sie verwirrt oder labil sind oder Verschwörungsannahmen folgen, ist es ein gezieltes Agitationsinstrument, dahineinzustoßen und zu sagen: schlagt zu. Das macht die politische Mitschuld an den Attentaten der vergangenen Monate durch hetzende Agitatoren so dramatisch.

Welchen Einfluss haben dabei soziale Medien?

Die sozialen Medien sind immense Verstärker. Aber ohne Ankerpunkte für die entfesselten Ressentiments, beispielsweise in der Politik, haben sie nur wenig oder kaum Gewicht. Das macht die Bedeutung von rechtsextremen Parteien, erst recht mit dem Eindruck einer gewissen Seriosität im Parlament, so problematisch.

Welche Schlussfolgerungen sollten demokratische Parteien aus der von ihnen geschilderten Situation ziehen?

Demokratischen Parteien sind gehalten, tatsächlich Demokratie und Rechtsstaat sowie die Grundrechte systematisch zu verteidigen. Aber zugleich müssen sie die Menschen, die durch vieles, wie Globalisierung, rasante Digitalisierung und gesellschaftlichen Wandel, verunsichert sind, mit einer glaubwürdigen, sozialen Politik abholen und ihnen Antworten geben.

Zur Glaubwürdigkeit gehört auch, die Versprechen zu halten, die abgegeben wurden. Und Glaubwürdigkeit verkörpert sich immer durch ein soziales Gewissen und dadurch, was Politiker im Dorf, in der Stadt und im Land leisten.

Wie sollten nach Ihrer Erkenntnis die anderen Parteien mit der AfD im Parlament umgehen? Denn auch die AfD wurde regulär gewählt.

Sie ist demokratisch gewählt worden, aber sie ist keine demokratische Partei, sondern in Gestalt ihres Leiters eine aufhetzende Partei. Das hat Björn Höcke in den vergangenen Tagen erneut gezeigt, beispielsweise in seiner Rede vor den Pegida-Versammelten in Dresden.

Trotzdem oder gerade deswegen wird die AfD aber auch gewählt...

Es ist noch etwas ganz anderes wichtig: Man sollte denjenigen, die vielleicht doch die AfD wählen, mit den Äußerungen von Höcke zu verstehen geben, was für eine Gefahr damit auf sie zukommt. Nämlich, dass ein einigermaßen gewaltarmes Land, eine gewaltarme Kommune, ein gewaltarmes Dorf durch die Eskalation, durch die Zuspitzung, durch den Wunsch der Zerstörung der bisherigen Demokratie und durch Gewalt gefährdet wird.

Gewalt und Eskalation bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen bedeuten eine Gefahr für das Zusammenleben. Und das kann auch derjenige nicht wollen, der natürlich seine Gründe für Proteste und eine Distanz gegenüber den etablierten demokratischen Parteien hat. Da wäre es vielleicht angeraten, noch einmal zu überlegen, ob man gerade die Partei von Höcke wählen sollte.





Zitate aus Björn Höcke/Sebastian Hennig: „Nie zweimal in denselben Fluß“

„Neben dem Schutz unserer nationalen und europäischen Außengrenzen wird ein groß angelegtes

Remigrationsprojekt notwendig sein.“

Man wird, „so fürchte ich, nicht um eine Politik der

‘wohltemperierten Grausamkeit’ herumkommen.”

„Auch wenn wir leider ein paar Volksteile verlieren werden, die zu schwach oder nicht willens sind, sich der

fortschreitenden Afrikanisierung, Orientalisierung und Islamisierung zu widersetzen.“

