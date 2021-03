Kommunen beklagen Auflagen für Öffnungen

Die Stadt Weimar kann Einzelhandel, Museen und Ausstellungen nicht in der nächsten Woche öffnen. Das sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) dieser Zeitung. „Unser Zieldatum ist jetzt der 22. März.“ Die Stadt Erfurt reichte ein Konzept beim Sozialministerium ein, das zwei verkaufsoffene Tage Ende März vorsieht. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Kleine kritisierte die neue Verordnung des Landes, die den Lockdown bis Ende März verlängert und regionale Ausnahmen nur unter strengen Auflagen vorsieht. So müssen dort Kunden oder Besucher ein negatives Corona-Testergebnis vorweisen und ihre Kontaktdaten elektronisch erfassen lassen. Diese Hürden seien „zu hoch und schlicht praxisfern“, sagte Kleine.

Gemeinde- und Städtebund fordert Strategiewechsel

Noch deutlicher äußerte sich der Gemeinde- und Städtebund. „Solche Auflagen sind völliger Blödsinn“, sagte Präsident Michael Brychcy (CDU) dieser Zeitung. „Im vollen Supermarkt muss man keine Tests vorweisen. Warum soll das im kleinen Laden nötig sein?“

Brychcy forderte einen Strategiewechsel. „Da Risikogruppen und Ältere bald durchgeimpft sind, darf nicht mehr die Zahl der Neuinfektionen entscheiden“, sagte er. „Das zentrale Kriterium muss die Auslastung der Krankenhäuser sein.“

Alle Chancen von Öffnungen nutzen

Ähnlich äußerte sich die Erfurter IHK. Unternehmen und Kommunen hätten „kluge Vorschläge für erste Öffnungen“ unterbreitet, sagte Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch. Alle Chancen von Öffnungen müssen jetzt genutzt werden, um „das steigende Maß der Ungleichbehandlung“ von Unternehmen schnell zu beenden.

Auch laut dem Jenaer Infektiologen Mathias Pletz ist der Lockdown „so nicht gerechtfertigt“. Man könne Lockerungen „durchaus zulassen“, wenn sich alle an die Abstands- und Hygieneregeln hielten, sagte er dieser Zeitung. Die meisten Ansteckungen fänden in den Familien statt. Pletz ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats der Landesregierung.





Werner verteidigt Vorgaben für Modellversuche

Sozialministerin Heike Werner (Linke) verteidigte die Vorgaben. „Flächendeckende Schnelltests sowie eine digitale Kontaktnachverfolgung“ seien für die Modellversuche „zwingend notwendig“, teilte sie mit. Nur so ließen sich Erkenntnisse gewinnen, um die Pandemie besser eindämmen zu können.

Grundsätzliche Kritik an Werner kam von den Südthüringer Landräten und dem Suhler Oberbürgermeister. Kommunikation und Management der Regierung seien „unterirdisch“, hieß es in einem Offenen Brief. Bei Impf- und Testzentren gebe es kaum Unterstützung.

Für Thüringen wurde am Freitag die Inzidenz 146 gemeldet, das war doppelt so hoch wie der Bundesdurchschnitt. Teils deutlich unter 100 lagen neben Weimar, Erfurt und Nordhausen noch Eisenach, Jena und der Landkreis Sonneberg.

Gleichzeitig eskaliert die Pandemielage im Landkreis Greiz, wo die Inzidenz bei 380 lag – der Rekordwert in Deutschland. Aus diesem Grund lockerte das Land die Impfregeln für die Region. Pletz bekräftigte seine Forderung, die Priorisierung aufzugeben. Sie sei „eher hinderlich“, um die Pandemie zu bekämpfen, sagte er. „Wenn man die Gruppen der Reihe nach impfen will, ist man eben nicht schnell genug.“