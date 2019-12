Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landtagsfraktionen genehmigen sich mehr Geld für Referenten

Den Fraktionen des Thüringer Landtags sollen künftig rund 500.000 Euro zusätzlich für Referentenstellen zur Verfügung stehen. Das haben die Spitzen von Linken, SPD, Grünen, CDU und FDP mehrheitlich im Ältestenrat beschlossen. Damit blieben auch kleine Fraktionen in den zehn Landtagsausschüssen handlungsfähig, hieß es. Die AfD votierte dagegen und kritisierte Zusatzkosten zulasten der Steuerzahler.

Von dem Beschluss profitieren nicht zuletzt die drei kleinen Fraktionen SPD, Grüne und FDP. Für sie wäre eine effektive Landtagsarbeit, zu der die Kontrolle der Regierung gehört, mit noch weniger Mitarbeitern nicht mehr oder nur schwer möglich gewesen.

Im Haushalt 2020 waren bislang für Personalkosten für alle Fraktionen 3,9 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings wurden darin lediglich fünf Fraktionen berücksichtigt. Mit der FDP ist in dieser Legislatur eine sechste hinzugekommen. Während einer fünfjährigen Wahlperiode werden sich die Kosten der Änderung auf 2,5 Millionen Euro summieren.

Es gibt eine personelle Grundversorgung von fünf Stellen

Die Zuteilung des Personals bemisst sich wie folgt: Es gibt eine personelle Grundversorgung von fünf Stellen, die allen Fraktionen zusteht. Hinzu kommt ein Nachteilsausgleich für kleine Fraktionen sowie eine Variable, die sich nach der Zahl der Abgeordneten richtet, und ein Oppositionszuschlag von zwei Stellen. SPD und Grüne kommen damit jetzt internen Berechnungen zufolge, die dieser Zeitung vorliegen, auf sieben Referentenstellen, nach der alten Regelung wären es nur drei. Die FDP als Oppositionskraft erhält neun Stellen (alt: fünf). Die Linke-Fraktion kommt anstelle von fünf nun auf acht, AfD und CDU anstelle von sieben auf zehn Stellen.

Oft werden in Wirklichkeit deutlich mehr Referenten eingestellt. Das hängt unter anderem von der Höhe der Vergütung ab, ob Mitarbeiter Teilzeit beschäftigt werden oder wie das Gesamtbudget der Fraktion genutzt wird. In der Vergangenheit haben kleine Fraktionen bei technischer Ausstattung und dem Fuhrpark gespart und ihr Geld in Personal gesteckt.

