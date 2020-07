Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Das Virus und der Sommer

Bringen die Sommerferien das Virus zurück? Zumindest können die aktuellen Zahlen diese Befürchtung nicht entkräften. RKI-Chef Wieler spricht von großer Sorge. Sicher, wer will schon in diesem Sommer, in dem ohnehin viele Urlaubspläne über Bord gingen, ständig an das Gespenst der zweiten Welle erinnert werden. Aber wenn diese Ansage in sommerlauniger Unbekümmertheit unterginge, wäre es fatal.

