Leserdiskussion: Das Ende der DDR und seine Folgen

Ankunft von DDR-Bürgern im Trabant am 10.11.1989 am Grenzübergang Helmstedt. Die Tage nach dem Mauerfall vor 30 Jahren waren geprägt von Freude, Hilfsbereitschaft - und streckenweise auch von Chaos.

In diesem Jahr jährt sich zum 30. Mal die Deutsche Einheit. So haben unsere Leser die Wende und die Zeit danach empfunden.

Die Wende war das Beste, was mir passieren konnte:

Da meine Eltern Angestellte der evangelischen Kirche waren, wurde ich in der Schule von den meisten Lehrern, aber auch von manchen Schülern gemobbt, ausgegrenzt und systematisch diskriminiert. Das war meine Wirklichkeit in der DDR. In diesem Land hätte ich keine Kinder bekommen wollen, damit sie nicht dasselbe erleben müssen wie ich. Ich hätte aber auch nicht meine Familie verlassen wollen. Das war keine Option für mich. In den letzten 30 Jahren ist es mir sehr gut ergangen. Ich habe eine weitere Berufsausbildung gemacht, zwei Kinder bekommen, wir konnten jedes Jahr in den Urlaub und sogar in das Land meiner Träume, – Schweden – fahren. Ich genieße die Freiheit, besonders die Meinungsfreiheit, das Recht auf freie Wahlen und nicht zuletzt schätze ich das Demonstrationsrecht.

Manchmal habe ich Flashbacks. Besonders Lieder und Musik, die ich mit der Zeit in der DDR verbinde, triggern mich und lösen die Gefühle aus, die ich in der Zeit der Diskriminierung hatte. Die Friedliche Revolution war ein Glücksfall. Das sieht man, wenn man auf andere Länder schaut. Der Grat zwischen friedlichem Protest und gewaltsamen Auseinandersetzungen ist sehr schmal. Und wenn ich die Lage in Belarus anschaue, wünsche ich den Menschen dort Glück, Mut Ausdauer und Erfolg.

Dorothea Wehling; Erfurt

Die DDR war zum Scheitern verurteilt:

Aus heutiger Sicht sehe ich es auch so, dass die DDR zum Scheitern verurteilt war. Sie hat über ihre ökonomischen Verhältnisse gelebt. Um die Bevölkerung quasi bei Laune zu halten, wurden viele Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse beschlossen. So gab es bei einer Heirat 8000 Mark Kredit, für jedes Kind wurden 1000 Mark davon Kredit erlassen. Brot und Brötchen wurden vom Staat subventioniert wie auch die Miete. Aber man muss auch bedenken, unter welchen schlechten Bedingungen die DDR nach dem Krieg zu kämpfen hatte. Im Westen hat Amerika unsagbar viel in die Wirtschaft gepumpt. So entstand ein ungleiches Verhältnis zwischen Ost und West. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass trotz der anfänglichen Schwierigkeiten große Kombinate entstanden, die durchaus in der Weltwirtschaft mitreden konnten. Ich erinnere hier an „Solidor“ in Heiligenstadt, die Strumpfwarenfabrik oder Carl Zeiss Jena. Das sind nur drei Betriebe aus Thüringen, die ins westliche Ausland exportiert haben. Es hat am Ende aber nicht gereicht, da die DDR wirtschaftlich am Ende war.

Meine ganz privaten Erlebnisse waren nur positiv. Wir konnten zwar nicht in die ganze Welt reisen, aber das können wir heute auch nicht, wenn das Geld fehlt. Unsere Kinder wuchsen ohne Drogen auf. Sie konnten unbesorgt draußen spielen und hatten eine gute Schulbildung. Ich persönlich musste mit 43 Jahren nach der Wende noch einmal beruflich von vorn beginnen. Dafür habe ich mich 30 Kilometer von meinem Wohnort entfernt beworben. Das war eine Arbeitsstelle im Handel. Mein Arbeitstag ging über zwölf Stunden. Ich besaß weder einen Führerschein noch ein Auto und musste somit zusehen, wie ich zu meinem Arbeitsplatz gelange und auch, wie ich wieder nach Hause komme. Dies erfolgte zum Teil über Fahrgemeinschaften, manchmal sogar per Anhalter. Heute bin ich 71 Jahre alt und Rentnerin. Ich arbeite noch auf 450-Euro-Basis, um eventuell noch einmal in den Urlaub fahren und meinen Enkeln ab und zu ein Geschenk kaufen zu können. Damit möchte ich auch sagen, dass es mir nicht schlecht geht.

Trotzdem ärgere ich mich oft über Menschen aus dem Westen, die behaupten zu wissen, wie es in der DDR war, obwohl sie nie dort gewesen sind.

Ingelore Schubert, Erfurt

Wir haben nichts zu feiern:

Unsere sogenannte Wiedervereinigung ist für mich keine, sondern eine Übernahme. Der 3. Oktober ist für mich kein Feiertag und wird auch nie einer werden. 68 und somit 38 und 30 Jahre in beiden Systemen gelebt, kann ich mir ein reales Bild machen. Ich war Kfz-Schlosser und einige Jahre auf Montage. Später wurde ich Schlosser und Meister für Instandhaltung. Nachdem die Mühle nahe unserer Kreisstadt, in der meine Frau arbeitete, kurz nach der Wende abgewickelt und sie arbeitslos wurde, ging ich 1996 wiederum auf Montage, nun aber in den Westen. Mit 46 fand ich trotz meiner guten Qualifikation keine Festanstellung, sondern kam nur bei Zeitarbeitsfirmen unter. Obgleich ich in der letzten Zeitarbeitsfirma fast 13 Euro pro Stunde und rund 1500 Euro Auslöse bekam, blieb unterm Strich nicht allzu viel, da ich von der Auslöse die Fahrkosten mit eigenem Auto und meine Unterkunft und Verpflegung in vollem Umfang zu tragen hatte. Als ich 2003 aus gesundheitlichen Gründen und auch dem Umstand, dass an jedem Monatsende Geld fehlte und ich stets nachfordern musste, meine Montagetätigkeit beendete, fand ich in meinem Heimatland Thüringen mit fast 52 keine Anstellung mehr. Vom Arbeitsamt in fragwürdige Maßnahmen und unsinnige Umschulungen verfrachtet, landete ich 2005 in Hartz IV, und mir wurde der Gang in die Rente mit 63 und erheblichen Abschlägen vermittelt. Gleiches ereilte meine Frau Ende letzten Jahres.

Unsere Tochter, 39, alleinerziehende Mutter, fand nach ihrer Lehre im Osten keine Arbeit. Nun lebt sie in Nordrhein-Westfalen – zwar mit gutem Einkommen, aber teuerer Wohnung, obgleich im elterlichen Haus ausreichend Platz für eine zweite Familie wäre. Wir mit unseren kleinen Renten haben uns das nach 30 Jahren Deutscher Einheit völlig anders vorgestellt.

Die DDR wollen wir keinesfalls wieder zurück. Aber in einem Deutschland, in dem wir seit 30 Jahren wiedervereint sind und ein Großteil der Wessis unsere Lebensleistung immer noch nicht anerkennt, bin ich wahrhaft nicht angekommen. Wenngleich ich mir heute durchaus mehr leisten kann, während der ersten 38 Jahre meines Lebens war ich glücklicher als in den letzten 30. Am 3. Oktober haben wir nichts zu feiern.

Gerold Bliedung, Großurleben