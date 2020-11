Lockerungen nach Meinung von Ramelow nicht möglich

Erfurt. Statt auf Lockerungen der Maßnahmen, hofft Ramelow bei der Beratung mit Kanzlerin Merkel am Montag auf vereinfachte Wirtschaftshilfen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sieht keine Chance zur Lockerung des Teil-Lockdowns an diesem Montag. "Ich kann angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen nicht erkennen, am Montag über Lockerungen nachzudenken", sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt vor den anstehenden Corona-Beratungen zwischen Bund und Ländern. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog