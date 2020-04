Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frankreichs Präsident dankt Thüringen für Aufnahme von Corona-Patienten

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Thüringen für die Aufnahme französischer Covid-19-Patienten gedankt. Der Freistaat habe in den vergangenen Tagen großes solidarisches Engagement bewiesen, schrieb Macron nach Angaben der Thüringer Staatskanzlei vom Freitag in einen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke).

Die Betroffenen, die an einem schwerer Verlauf der Krankheit litten, hätten so die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Macron: „Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses beispiellose Engagement, mit dem Thüringen Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

Ramelow dankt Klinik-Mitarbeitern

Seit Anfang April werden vier Patienten aus Frankreich in der Neustädter Lungenklinik (Kreis Nordhausen) behandelt. Ramelow dankte den Mitarbeitern der Klinik für ihre Arbeit: „Sie und so viele andere sind die Heldinnen und Helden dieser Tage. Thüringen ist stolz auf sie.“

